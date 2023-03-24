雲林斗六腳踏車雙載遭聯結車輾過 母女送醫不治

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46歲張姓女子和64歲的谷姓母親24日上午共乘腳踏車行經雲林縣斗六市鎮北路、斗六二路口，遭聯結車撞倒輾過，2人送醫不治。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 112年3月24日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）46歲張姓女子和64歲的谷姓母親今天上午10時許共乘腳踏車，行經雲林縣斗六市鎮北路、斗六二路口，遭聯結車撞倒輾過，2人送醫不治，警方初步調查車禍疑因聯結車內輪差所致。

雲林縣消防局表示，今天上午10時許接獲民眾報案，指稱斗六市鎮北路、斗六二路口發生車禍；救護人員趕到現場，發現有2人卡在聯結車下，已失去生命跡象，緊急送醫仍不治身亡。

警方調查，聯結車沿鎮北路行駛，到事故路口要右轉斗六二路，撞上一旁母女共乘的腳踏車，連人帶車卡在聯結車底拖行，現場物品散落一地，腳踏車扭曲變形。

聯結車駕駛供稱，他從高雄北上雲林，準備前往斗六工業區載貨，經過事故路口時，有放慢速度並打方向燈，未看到腳踏車，突然聽到聲響才知道撞到東西。

警方初步調查，疑因聯結車內輪差所致，詳細肇事原因待調查。（編輯：郭諭儒）1120324