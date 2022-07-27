中國下半年經濟復甦3大風險：疫情房地產失業率

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（中央社台北27日電）第一財經研究院發布「2022中國宏觀經濟半年報」，直指中國下半年經濟仍面對多重挑戰，以及COVID-19疫情、房地產市場信心盡失、青年失業率等3大風險，有賴政府推出政策穩定。

今天發布的半年報指出，疫情、房地產風險事件、青年失業率是經濟復甦3大不穩定因素。美國聯準會（Fed） 加息引發經濟衰退質疑，將對全球經濟產生負面影響，中國在經濟復甦道路上步履維艱。

報告提到，疫情對於經濟負面影響暫不會消失，居民消費與企業投資都會受到一定制約；房地產業多起風險事件打擊居民購房信心，不利於中國房地產市場的良性發展；青年失業率高是社會的不穩定因素，若對未來預期收入信心不足，將影響國內的消費需求。

半年報並提出多項政策建議。

首先，對於疫情低風險地區，針對性地放鬆常態化核酸檢測和封控措施。報告稱，目前常態化核酸檢測有效期間是48或72小時，有助於及時發現疫情、切斷疫情，卻也限制了居民的活動範圍，導致消費需求無法得到充分釋放，對整體消費、生產都產生了一些負面影響。

報告並建議為了經濟的可持續發展，在低風險地區，可以試行放鬆常態化核酸檢測的時限，例如，對於1個月內沒有新增疫情的低風險地區，可以將常態化核酸檢測時限擴大至7天。另要加強疫苗的研發和接種、加強公共醫療體系建設。

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報告還建議擴大消費刺激政策，例如對於推出購物優惠活動商家稅收減免、鼓勵金融機構推出消費信貸優惠等，或也可以在試點城市向特定家庭和小微企業發放數位人民幣。

報告強調，政策必須化解房地產市場風險、重塑市場信心。「保交樓」應是房地產市場健康有序發展的第一要務，針對一些地方出現的亂象，建議地方政府成立房地產專項紓困基金，實行監管權力，協調房地產業、銀行、消費者間的權益分配，促使房地產業的健康發展。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110727