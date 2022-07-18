400年前阿茲特克帝國「魔鏡」 現身故宮北院

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國立故宮博物院北部院區將展出來自阿茲特克帝國的黑曜石鏡，故宮表示，在阿茲特克帝國，黑曜石鏡是象徵戰爭、巫術與黑夜的神祇「特斯卡特利波卡」（Tezcatlipoca）代表物，同時作為統治貴族通神的媒介。（故宮提供）中央社記者王寶兒傳真 111年7月18日

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（中央社記者王寶兒台北18日電）魔鏡不只存在於童話，故宮北部院區明天起將展出來自阿茲特克帝國的黑曜石鏡，該鏡在15至16世紀的阿茲特克帝國被視作神祇的代表物，得以窺見過去、現在和未來。

國立故宮博物院今天透過新聞稿表示，故宮典藏「黑曜石鏡」，推測是清朝時透過西洋傳教士，輾轉由歐洲進入清宮。順治皇帝面對陌生石材時，曾召傳教士湯若望鑑定，乾隆、道光2名皇帝還曾為之賦詩歌詠，可見受到許多皇帝的重視。

故宮典藏「黑曜石鏡」是中美洲阿茲特克帝國工匠以當地火山區盛產的黑曜石製成。黑曜石是天然生成的火山玻璃，雙面經精細打磨拋光，能製作出高反射、高穿透的玻璃效果，使墨黑表面具有光潔澄淨的質感。其間揉雜灰黑色深淺不一的半透明綹絲，增添既抽象又神秘的「煙霧感」。

故宮表示，在阿茲特克帝國，黑曜石鏡是象徵戰爭、巫術與黑夜的神祇「特斯卡特利波卡」（Tezcatlipoca）的代表物，同時作為統治貴族通神的媒介。透過「煙霧鏡」，得以窺見過去、現在與未來的世界。

16世紀，隨西班牙殖民者征服中美洲，阿茲特克帝國貴族的珍稀寶物運往歐洲。在歐洲的文化脈絡下，黑曜石鏡轉換為新的使用方式與意義，被視為具有施行黑魔法的能力。

而使用黑曜石鏡施行黑魔法最有名的魔法師，莫過於英國女皇伊莉莎白一世的御用占卜師及顧問約翰．迪伊（John Dee）。迪伊使用的黑曜石鏡，現在則是大英博物館的著名藏品。

至於故宮典藏的黑曜石鏡，命名曾歷經幾番變更，從沿用清朝所稱的「墨玉鏡」到近期的「墨晶鏡」。近年故宮研究團隊透過科技檢測，揭開黑色魔鏡的神秘面紗，確認是存世數量極少的中美洲阿茲特克魔幻神鏡。

阿茲特克帝國的黑曜石鏡明天起於故宮北院正館302陳列室展出。（編輯：張雅淨）1110718