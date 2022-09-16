俄烏戰最前線 劉致昕收到烏克蘭給台灣的忠告

獨立媒體「報導者」副總編輯劉致昕在俄烏戰首日即採訪受戰火波及的民眾，他日前應邀錄製中央社Podcast「空中小客廳」時分享，在8月共軍飛彈劃過台灣上空時，反而不斷收到烏克蘭人對台灣的關切。中央社記者謝佳璋攝 111年9月16日

（中央社記者張若瑤台北16日電）採訪受俄侵烏波及的逾70名民眾，「報導者」副總編輯劉致昕在8月共軍飛彈飛過台灣上空時，收到受訪者關切，「那時候教你的，記下來了嗎？」劉致昕錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享他從戰火中學到的一堂課。

「這場戰爭，如果烏克蘭有4000萬人，大概就有4000萬個模樣，每個人所經歷的都不同，因為這是場混合戰。」劉致昕以文字紀錄片的模式，撰寫俄烏戰從第1天到第100天，烏克蘭人、德國人、波蘭人，以及俄羅斯人，在其中經歷了什麼，「在台灣，大家對民主自由朗朗上口，可是需要付出什麼樣的代價，腦袋中其實是沒有畫面的。」

走進逃離戰火的俄羅斯人在柏林的聚會，劉致昕遇見一對分別為烏克蘭籍與俄羅斯籍的女同志伴侶，兩人手握手在他面前同時落淚，「對不起，回答不了你的問題，因為到現在都沒辦法理解，為什麼我的國家要這樣對他的親人。」

劉致昕花了5個月，在現場、在線上找尋願意受訪的民眾，有一些對話群組，已久久未有回應，卻在8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，飛彈掉落台灣周邊海域的那一週，他收到大量來自烏克蘭人的訊息，除了關心共機是否真的攻打台灣，還不斷提醒劉致昕，「你有沒有先看好附近的防空洞在哪？我那時候教的，你有沒有記下來？」

烏克蘭人帶給劉致昕的震撼，他至今難忘，有人在空襲警報響起時，仍回覆他簡訊，「這次轟炸離我家很近，我想要先逃。」也有人在防空洞中因失去親人而婉拒受訪，「我媽媽今天走了。」

「我是來自台灣的獨立媒體，烏克蘭人知道這代表什麼意義。」因為「台灣人」的身分，烏克蘭國會議員伯布羅芙絲卡（Solomiia Bobrovska）在回答劉致昕「外交上做錯與做對什麼」的提問上，先嘆了一口氣，便語重心長地說：「接下來我要告訴你的話，雖然講的是烏克蘭，但請你記下來，這是我要給台灣的忠告。」

伯布羅芙絲卡希望透過劉致昕警示台灣人，「睜開眼，看見正在發生的事」，直視鄰國的真實面貌，不管它說了或給了什麼，極權國家的本質不變，「難道要到全境都有飛彈掉下來，我們才願意睜開眼嗎？我覺得，這是她留給台灣的問題」。

在裴洛西離台後，劉致昕的第一篇報導就是撰寫發生在台灣的資訊戰，「那些手法，就跟過去5個月我寫烏克蘭，幾乎是一樣的，只是主詞改變，場域換到台灣」。他原本覺得，不需要多加解釋，台灣讀者會知道，為什麼俄烏戰很重要，然而劉致昕卻發現，當飛彈真的飛過台灣上空，大部分民眾卻依舊無感。

烏克蘭精神雖然是俄烏戰戰局逆轉的關鍵之一，但劉致昕認為，更重要的事情，是每一個人怎麼做選擇，以及做了哪些準備？在各式各樣陣地上，烏克蘭人除了願意戰之外，還找到自己的方式去抗戰，「就算是平民，仍可以做一些什麼，好比有老師開免費瑜珈課，讓逃難的人狀態能穩定下來」。

場景若是轉換到台灣，劉致昕會希望能守護家人，「這跟工作無關，我想先從保護身邊的人做起」。烏克蘭的故事是血腥的一堂課（brutal lesson），讓劉致昕對「要和平必先做好對戰準備」有更深體悟，「當戰爭發生時，那個不知道該怎麼辦，就是生或死的關鍵」。

這些內容將在16日「空中小客廳」（https://reurl.cc/ERYlq0）播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪（https://youtu.be/N48WBQu4Jh8）。

「空中小客廳」自3月起，1個月推出1集「我們的魔幻世代」系列專題，就不同的社會現況與世界趨勢，藉不同專家學者的視角，映照出虛實之間的本相。

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中央社Podcast頻道「中央社好POD」除了既有的每週3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，在4月起推出由知名作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」共12集，於每月的第1個週六上架。（編輯：張芷瑄）1110916