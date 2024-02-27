跨越9000公里 馬達加斯加樂器瓦里哈琴新北展出

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（中央社記者楊侃儒新北27日電）古代南島樂器正在新北市立十三行博物館展出，其中民眾可近距離欣賞跨越9000多公里遠，遠從馬達加斯加來的神聖樂器瓦里哈琴（Valiha）。

十三行博物館今天發布新聞稿表示，瓦里哈琴在台灣難得一見，瓦里哈琴除了可為娛樂使用，也會用在宗教儀式。琴身以竹桿製成，部分有裝飾雕刻，至於琴弦部分，過去使用竹絲，現在以金屬取代，琴橋、繫線則以馬達加斯加當地的樹皮纖維做成。

十三行博物館表示，瓦里哈琴早期普遍出現在東南亞及印尼等地，可能自印尼被引入馬達加斯加東側，並融入當地文化演變至現在樣貌，也顯示出馬達加斯加特殊地理位置所帶來的多元文化。

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「南島之音-古代南島樂器特展」展出來自台灣原住民族的木琴、島嶼東南亞的竹琴、大洋洲的葫蘆樂器以及婆羅洲的大型銅鑼木鼓等樂器。十三行博物館指出，南島語族擁有嘹亮歌聲、優美的舞蹈，南島樂器取之天然，聲音輕柔，蘊含人類的歷史與情感。

「南島之音-古代南島樂器特展」即日起至9月22日在十三行博物館展出，展覽資訊可至十三行博物館官網查詢。（編輯：陳清芳）1130227