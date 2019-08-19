美經濟衰退疑慮暫緩 台股難脫震盪

（中央社記者韓婷婷台北19日電）市場期待美中貿易戰有所進展和經濟衰退的憂慮緩和下，美股出現強彈，分析師認為，台股在外資尚未站回買方，10日線10425點也還沒收復下，恐仍陷入震盪格局。

美股4大指數全面大漲，道瓊工業指數上漲306.62點、漲幅1.2%、收在25886.01點，NASDAQ指數上漲129.375點、漲幅1.67%、收在7895.99點，S&P 500指數上漲41.08點、漲幅1.44%、收在2888.68點，費城半導體指數上漲39.96點、漲幅2.78%、收在1479.25點。

分析師表示，美股出現強彈走勢，可望對台股今天開盤有激勵效果，不過美國總統川普言論仍將是短線消息面最重要的變數，雖然台股年線10373點支撐力道強勁，但短線指數若震盪劇烈，可能還是會出現測試支撐的走勢。

分析師指出，在國際股市動盪劇烈下，外資近期動作也相當保守，所幸新台幣匯率未出現大幅貶值，顯示外資在現貨市場賣超後資金並未匯出，觀望氣氛仍相當濃厚，台指期將在21日進行結算，結算後科技股是否仍是資金重心，將暗示台股後續是否能走出低檔。

歐洲股市在市場預期歐洲央行（ECB）將調降利率，投資人在歷經股市動盪一週後，暫擱美中貿易戰和經濟成長趨緩憂慮，收復部分失土；倫敦FTSE 100指數上漲0.71%、收在7117.15點，法蘭克福DAX 30指數上漲1.31%、收在11562.74點，巴黎CAC 40指數上漲1.22%、收在5300.79點。（編輯：張均懋）1080819