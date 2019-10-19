活到老做到老 銀髮族成職場新生力軍

（中央社記者潘姿羽台北19日電）台灣勞動市場出現質變，60歲以上的高齡就業者竟成職場生力軍；主計總處統計，今年1至8月就業人數較去年同期多7.3萬人，60歲以上的就業者，成長2.1萬人、逼近3成，成為貢獻主力。

高齡化、少子化的浪潮下，台灣人口結構逐漸改變，並一點一滴地滲入日常生活中各個角落，大大小小的公園裡，相較於兒童的歡聲笑語，更常見到的景象是阿公阿嬤一起練習太極拳、擺動手臂健走，或是三五好友聚在一起話家常，談談子孫的趣事。

即便在職場上，60歲以上員工也不在少數，隨著國人平均壽命持續延長，許多中高齡者秉持著「存老本」的心態，依舊努力在職場付出，運用經驗創造更多的產值。

觀察最新的1至8月就業數據，可以發現3個特別的現象，一是過去10年，就業人數年增率從1至2%的水準，跌落至如今的1%以下，二是就業人數年增7.3萬人，其中光60歲以上的就業者年增數就達2.1萬人，顯見銀髮族已成為推動就業成長的主力。

第三，若將就業者按年齡組分，便會發現，各年齡組就業人數的成長率前3名，銀髮族竟包辦了第1、2名；「65歲及以上」就業者年增率達2.89%最高、「60至64歲」年增2.23%居次，「20至24歲」年增率為2.15%、排名第3，其餘年齡組就業人數年增率均未達2%。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，其實這3大現象，都不脫少子化、高齡化的議題，年輕人愈來愈少，使得整體就業人數增速放緩，並讓高齡者占人口結構比重變大，再加上國人平均壽命延長、延後退休等趨勢，便會導向60歲以上就業者成為職場主力。

除了人口結構轉變，潘寧馨指出，中高齡者的觀念不同於過往，以前50歲就覺得步入中老年，「賺飽了可以退休了」，如今50歲還是壯年，且因醫療水準提高，身體狀況比以前好很多，觀念也改變，許多人意識到退休後若沒有妥適生涯規劃，還可能加速老化，因此中高齡者不少人持續工作，一併累積退休金。

今年64歲的楊女士已經符合退休條件，但她持續在職場打拼，除了身體狀況還不錯，也能讓生活有重心，她開玩笑地說：「這樣就不用每天在家跟退休的老公大眼瞪小眼了。」

中高齡就業者雖然體力、反應不如年輕人，但與年齡一同成長的經驗、人脈是更寶貴的資產。2015年上映的電影「高年級實習生」以輕鬆、溫暖的步調打動許多觀眾的心，其中的電影標語「經歷才是你完勝的履歷」，更完美詮釋銀髮就業者的珍貴之處。

1111人力銀行副總經理何啟聖也說，人口結構非一朝一夕可以扭轉，職場勢必會有愈來愈多的中高齡員工，對於企業來說，如何達到「世代共榮」是經營管理的必要課題。

何啟聖表示，中高齡員工的特點是累積一定人脈、經驗，做人處事也更加圓融，在經營管理、業務等職務可能較嫻熟，而且穩定度高，有利於公司經營；年輕人優點在於體力佳、反應快、有更多的創新想法，但流動率相對較高，可能增加公司的教育支出。

何啟聖總結，企業必須因應人口結構改變，體認到年輕人與資深員工的各自優勢，打造一個能夠彼此尊重、且年輕人能夠發揮創意的職場環境，資深員工得以傳承經驗，年輕人也有講話的餘地，才能達到世代共榮，將公司發展推向更高峰。（編輯：鄭雪文）1081019