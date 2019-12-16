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5G累積標金達365.62億元 NCC明啟動加速機制

最新更新：2019/12/16 18:06

（中央社記者吳柏緯台北16日電）5G頻譜競標完成第5天競標作業，累積標金為新台幣365.62億元。NCC表示，為了加快競標作業，明天起將啟動第一階段加速機制，限制各家業者的需求上限。

5G第一波釋照從10日上午9時正式開跑，至今剛好滿一週，並且經過了5天共50回合的競標作業。3.5GHz、28GHz、1800MHz三個標的的底價訂為新台幣300億元，國家通訊傳播委員會（NCC）預計可達到440億元。

根據下午4時，第50回合的開標結果，3.5GHz所釋出的270MHz頻寬已經暫時全數標出，暫定的總標金為355.32億元，較上週五的第4天競標，增加約20億元。而每單位的價格則從12.52億元成長至13.29億元。

由於已經進行5天的競標，因此NCC按照原定計畫，在明日起啟動加速機制，盼能使競標的程序加快。

NCC說明，從明天開始的第51回合，每回合能夠提出的需求頻寬不能超過前一天提出需求的最高上限。

例如在今天進行的41到50回合競標中，各業者針對3.5GHz頻譜所提出的最高需求，A業者提了8塊、B業者提了7塊、C業者提了4塊，D與E業者各提了2塊，那麼從明天的第51回合開始，5家業者在競標3.5GHz頻段時的天花板，就是上述的數字，只能等同或是小於，不能超過。

NCC進一步說明，以此類推，第7天的上限就依第6天的競標狀況而定。不過NCC也強調，加速機制只適用於3.5GHz頻譜，28GHz、1800MHz仍可按照正常程序競標。

到今天為止，高頻段的28GHz仍維持暫時標出了1000MHz的情況，暫時得標金額為10.3億元， 1800MHz還是未開張，暫時標金仍為0元。（編輯：林興盟）1081216

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