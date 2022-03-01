助攻保險金信託業務 金管會再鬆綁業務員受訓規定

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（中央社記者謝方娪台北1日電）金管會先前開放同一金控下的保險公司替銀行及券商推廣保險金信託，考量保險業務員共同行銷保險金信託不涉及其他信託業務，金管會再修法鬆綁業務員必須進行的教育訓練時數。

助攻信託業推廣保險金信託，金管會去年修法放寬兼營信託業務的銀行及券商辦理保險金信託，可由同一金控下的保險公司進行推介及代收件，金管會今天再公布「金融控股公司子公司間共同行銷管理辦法」第8條修正草案，縮短保險業務員推廣保險金信託的教育訓練時數，預告期定為30天。

金管會銀行局副局長童政彰表示，考量保險業務員共同行銷保險金信託時，所需了解的信託法規、業務範圍及契約內容僅限保險金信託，不涉及其他信託業務，因此決定修法，未來保險業務員行銷保險金信託，不必比照一般信託業務員教育訓練時數，且教育訓練可由信託業逕行舉辦。

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金管會修法後，保險業務員應參加的保險金信託每3年在職訓練時數從累計18小時以上縮短為3小時以上， 初到職後半年內職前訓練從累計12小時以上縮短為3小時以上；另相關教育訓練可由信託業逕行舉辦，不再要求1/3訓練時數應參加同業公會或金融專業訓練機構舉辦的訓練課程。

另因應COVID-19疫情，金管會也修法放寬在中央流行疫情指揮中心宣布全國任一縣市為二級以上疫情警戒期間，保險業務員推介及代收件保險金信託契約時，可在符合內控原則下經內部授權程序採其他替代方案，不一定得當面辦理。（編輯：林治平）1110301