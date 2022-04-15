美科技股下挫 法人：台股短多追價意願不強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

法人表示，台股短多追價意願不強，預期指數稍歇後再戰。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北15日電）投資人憂心升息，美國科技股今天下挫，那斯達克指數收跌292.51點。法人表示，台股短多追價意願不強，預期指數稍歇後再戰。

美股道瓊工業指數今天下跌113.36點或0.33%，以34451.23點作收；標準普爾500指數下挫54點或1.21%，收4392.59點；科技股那斯達克指數挫跌292.51點或2.14%，收13351.08點，費城半導體指數跌91.09點或2.92%，收3028.22點。

台股昨天開盤上漲後，指數盤中游走在平盤之下，金融股漲多壓回，加權指數終場下跌56點，失守17300點，收在17245.65點，跌幅0.32%，成交值新台幣2544.11億元。自營商賣超11.2億元，投信買超15.66億元，外資及陸資賣超8.69億元，三大法人合計賣超4.23億元。

產業訊息部分，儘管近期市場憂心半導體需求鬆動說法甚囂塵上，晶圓代工廠台積電昨天公布第1季毛利率55.6%、超過高標，每股純益7.82元創新高，交出漂亮成績單。雖然設備交期拉長，但不影響台積電今年產能擴充計畫，材料供應也不會影響營運，第2季與今年全年展望依然樂觀。

光學元件廠大立光第1季業外約23.8億元匯兌利益挹注，稅後盈餘來到55.12億元，年增4%；每股盈餘（EPS）41.3元，優於去年同期39.62元，也優於去年第4季的38.37元。受到季節性因素影響，大立光預期4月及5月營收將低於3月。

法人指出，大盤守住5日線，伺機挑戰年線反壓，但量能偏低，短多追價意願不強，突破反壓仍須增量。（編輯：張均懋）1110415