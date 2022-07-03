曾文生：合理電價調整 助電網建設不能停

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（中央社記者蘇思云台北3日電）經濟部次長曾文生今天表示，台電邁向2050年淨零轉型，未來再生能源比率會大幅增加，必須持續投資電網布建。合理的電價調整，也能幫助電網建設等投資計畫不能停。

曾文生今天接受年代新聞台「數字台灣」節目專訪時表示，經濟部電價費率審議會6月27日決議，平均電價調幅為8.4%，由每度新台幣2.6253元調漲為2.8458元，主要考量國際能源價格起漲趨勢很清楚，各國都已經陸續漲價，台電也要有永續財務，才能因應未來電力需求，但調漲關鍵最重要的是不要衝擊民生。

曾文生強調，這次有更細緻的設計，包括全台灣民生用電97%並沒有調漲，電價調漲對CPI影響主要是在出口產品的生產部分，對國內衝擊較小；此外，產業用電部分主要是跟其他國家相比，台灣工業用電調漲後約2.8元，跟韓國相比仍有一點競爭力。

至於有些公用事業如學校、大眾運輸系統、醫院等希望不要調漲電價，曾文生表示，電價費率審議會主要是做一個大方向決策，不會討論到非常細節，個別產業的相關優惠，會回到不同目的事業主管機關，經濟部本來也有一些優惠辦法，後續還有一些機制再做討論。

台電整體營運跟財務狀況來看，曾文生指出，今年因為能源價格上漲非常快，台電今年累積虧損已達853億元，台電總資產淨值還有3000億元上下。台電過去也曾經歷財務危機，大概在2008年到2013年期間，當時曾累積虧損2000多億元，為了平衡財務，台電當時投資也有所下降。

不過，曾文生表示，台電現在面臨淨零轉型、企業用電需求，再生能源比率也會大幅增加，台電的電網建設等投資不能停。像是發展電網韌性計畫等，總統蔡英文跟行政院長蘇貞昌都指示要國家來參與投資，不要把所有財務負擔都交給台電，這是另外一個健全台電財務的方法，要有一部分合理電價調整、一部分國家支持，讓電網建設不能停下來。

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面對未來能源轉型的投資，曾文生表示，第一是隨著再生能源比率上升，電網布建會變成非常重要工作，第二是發電端，現在火力發電比率還是很高，但是到2050年再生能源發電超過7成，火力發電將不只是單純發電，會更接近電網的調節功能。

曾文生指出，為了發展再生能源，還要持續投資電網，預期到2050年，台灣在能源方面的投資會成為一股穩定支撐國內生產毛額（GDP）的力量，因為一方面會減少化石燃料進口（屬GDP的負值），二是能源投資項目屬於硬需求，有望支撐GDP。（編輯：蘇志宗）1110703