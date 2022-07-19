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鴻海MIH研發電動車二速變速箱 明年制定標準模組化

2022/7/19 10:32
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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）鴻海推動的MIH電動車開放聯盟，積極切入動力系統（Powertrain）領域，工作小組鎖定研發二速變速箱的三合一EDU電子變速箱，已進入概念驗證（POC）階段，並規劃2023年召開會議，討論並制定標準化和模組化相關細節。

MIH聯盟會員6月份月刊在6月底刊出，鴻海日前在官網分享MIH在動力系統技術研發方向和工作小組目標。

MIH表示，動力系統是產生、轉換和消耗能量以推動車輛行駛的系統。動力系統由發動機、變速箱（transmission）、驅動軸（driveshaft）、車軸（axles）、差速器（differential）、離合器（clutch）等多項零配件組成。

在電動車動力系統技術布局，MIH指出，目前工作小組有2個主要任務，首先是透過建立參考設計（Reference Design），探討先進系統哪些技術值得開發，同時能夠發展成獨有技術，作為參考設計主題。

其次是布局標準化跟模組化，MIH表示，各個零配件必須有高兼容度，透過重新搭配跟組合，可應用在不同款式或型號的電動車。

在技術開發，MIH動力系統工作小組認為，二速變速箱（2 Speed Gear Box）的馬達、變速箱跟控制器三合一EDU電子變速箱，將是具市場競爭力的技術，二速變速箱可在不僅只是提升馬達與電池規格上，達到最大效益，同時也因馬達與電池可搭配的彈性較大，有機會達到減重設計。

MIH動力系統工作小組指出，目前在三合一EDU電子變速箱已進入概念驗證（POC , Proof of Concept）階段，驗證實際能耗效率數據。

在標準化與模組化，MIH動力系統工作小組指出，透過訊號與接口作為第一階段的POC測試確認實際可行後，就會討論標準化及模組化；工作小組預計明年召開會議討論標準化和模組化與細節制定。

此外，MIH動力系統工作小組在5月成立碳化矽（SiC）子小組，因應車用半導體發展及第三代半導體技術趨勢、以及各大車廠開始著手晶片供應管理，藉此MIH可掌握探討電動車動能晶片的控制元件。

MIH動力系統工作小組成員包含第一階（Tier 1）供應商，例如American Axle & Manufacturing（AAM）、中國匯川技術（Inovance）等，以及零配件供應商包括日本美蓓亞三美（Minebea Mitsumi Inc.）、日本航空電子工業株式會社（JAE）、日東電工（Nitto）、台灣Great Taiwan Gear、台灣四維精密材料（Symbio）、台灣盈聯通科技（Vitalcore）、泰國六方科技（Thaixon）等。（編輯：郭無患）1110719

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