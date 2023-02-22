廣積啟動海外生產布局 下半年設越南分公司

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（中央社記者吳家豪台北22日電）工業電腦廠廣積發言人許吳椿今天說，工業自動化與網通訂單出貨稍微遞延，但料況已逐漸改善，今年第2季營運可望優於第1季；為因應客戶需求及拓展東南亞市場，下半年預計在越南設立分公司，接下來將評估在墨西哥設點。

法人分析，廣積工業自動化部門今年上半年表現將與去年同期持平，下半年將回溫，全年有望成長個位數百分比；網通與智慧零售部門今年將成長2位數百分比。

許吳椿出席媒體交流會表示，去年開始感覺到工業自動化客戶下單比較保守，訂單往後遞延，今年第2季情況會比較舒緩。網通訂單則小幅遞延，客戶逐月修正數量。

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由於部分客戶希望新訂單在境外生產，許吳椿指出，先前已前往越南北部考察2座工廠，預計今年下半年會在越南設立分公司，主要負責接洽東南亞業務。廣積在越南已累積很多專案經驗，不只是飯店領域，也有很多戶外看板的成功經驗，透過當地大型系統整合商提供解決方案。

他說，越南據點未來也會考慮試行小量組裝，雖然組裝費比台灣便宜，但印刷電路板（PCB）等零組件無法在當地生產，需要從其他地區運送過去，可能會增加運費。由於廣積3個主要生產基地都在台灣，且持續擴產，推估境外產能占比今、明年仍相當低。（編輯：郭無患）1120222