更多編輯台推薦新聞：
書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡
產經

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知
科技

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知

影片／中央社「我是海外特派員」開跑 文大分享海外甘苦
生活

影片／中央社「我是海外特派員」開跑 文大分享海外甘苦

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
史上首次 國軍下半年將以營級部隊規模赴美交流
首頁 / 產經

廣積啟動海外生產布局 下半年設越南分公司

2023/2/22 13:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北22日電）工業電腦廠廣積發言人許吳椿今天說，工業自動化與網通訂單出貨稍微遞延，但料況已逐漸改善，今年第2季營運可望優於第1季；為因應客戶需求及拓展東南亞市場，下半年預計在越南設立分公司，接下來將評估在墨西哥設點。

法人分析，廣積工業自動化部門今年上半年表現將與去年同期持平，下半年將回溫，全年有望成長個位數百分比；網通與智慧零售部門今年將成長2位數百分比。

許吳椿出席媒體交流會表示，去年開始感覺到工業自動化客戶下單比較保守，訂單往後遞延，今年第2季情況會比較舒緩。網通訂單則小幅遞延，客戶逐月修正數量。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

由於部分客戶希望新訂單在境外生產，許吳椿指出，先前已前往越南北部考察2座工廠，預計今年下半年會在越南設立分公司，主要負責接洽東南亞業務。廣積在越南已累積很多專案經驗，不只是飯店領域，也有很多戶外看板的成功經驗，透過當地大型系統整合商提供解決方案。

他說，越南據點未來也會考慮試行小量組裝，雖然組裝費比台灣便宜，但印刷電路板（PCB）等零組件無法在當地生產，需要從其他地區運送過去，可能會增加運費。由於廣積3個主要生產基地都在台灣，且持續擴產，推估境外產能占比今、明年仍相當低。（編輯：郭無患）1120222

#許吳椿
#越南
#廣積工業自動化部門
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族