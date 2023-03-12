台股週線翻黑 法人：本週留意美國CPI及台積電除息

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（中央社記者張建中台北12日電）台股上週指數翻黑，下跌82.22點。法人表示，美國本週將公布CPI及PPI，預計將決定聯準會（Fed）未來升息走向，是市場關注焦點。此外，美國矽谷銀行關閉後續效應，及台積電、大立光除息表現也值得留意。

隨著美股走跌，台股10日在外資及自營商擴大賣超下，終場下挫244.46點，跌幅達1.55%，創今年來最大單日跌幅，收在15526.2點，失守15602點月線關卡；週線翻黑，下跌82.22點，跌幅約0.53%。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，觀察美國經濟數據，具通膨下行速度偏慢風險，聯邦準備理事會升息壓力仍大，3月升息2碼（1碼為0.25個百分點）機率升高，升息、通膨仍是現階段影響全球投資情緒的重要關鍵。

投顧法人表示，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）日前出席國會聽證會時說，3月升息幅度及終點利率將觀察消費者物價指數，美國將於本週公布的消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI），是市場關注焦點。

美國矽谷銀行（SVB）關閉引發業界恐慌，銀行股持續疲弱，拖累美股10日收黑。道瓊工業指數下跌345.22點，跌幅1.07%；標準普爾500指數下跌56.73點，跌幅1.45%。那斯達克指數下跌199.46點，跌幅1.76%；費城半導體指數下跌56.282點，跌幅1.89%。

投顧法人認為，矽谷銀行應為特例，不能代表其他正統銀行股的績效表現。不過，分析師王兆立提醒投資人，仍應留意矽谷銀行關閉後續效應是否進一步擴大，連帶造成金融風險升高。

台積電2022年第3季現金股利及大立光2022年下半年度現金股利將同時於3月16日除息，為台股本週重頭戲之一，兩大指標股除息行情表現，將牽動市場信心與台股走勢。

台積電2022年第3季每股將配發新台幣2.74982072元現金股利，總金額713.08億元，預計4月13日發放。大立光2022年下半年度每股將配發46元現金股利，總金額61.39億元，預計4月14日發放。（編輯：楊蘭軒）1120312