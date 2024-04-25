智慧顯示展 默克看好MicroLED廣泛應用

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（中央社記者潘智義台北25日電）台灣默克集團董事長李俊隆今天表示，新一代技術微發光二極體（MicroLED）技術，未來可望成為面板不同應用的重要選項之一。

台灣默克參與2024 Touch Taiwan智慧顯示展，李俊隆在展場說明，看好MicroLED面板前景，包括車載、電視、透明顯示器、穿戴，甚至手持裝置都有商機；但每一種應用可能都會有很多不同面板技術支持，提供消費者多元的選擇，對面板產業發展很有幫助。

李俊隆直言，MicroLED具高亮度、高對比、壽命長的優點，台灣推場域經濟，車用、戶外顯示器、透明顯示器及大尺寸顯示器都相當合適，但除了技術成熟外，仍須市場消費面的配合。

默克在2024 Touch Taiwan主打車用面板、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、MicroLED等材料創新方案，並以永續製造帶動數位與綠色轉型。

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默克說明，此次參展聚焦智慧顯示與智慧製造，更跨足至半導體封裝技術、電子製造設備等領域，為顯示科技產業與跨域夥伴們打造合作生態系。

針對車用電子顯示技術，默克使用FFS液晶技術改善對比度與暗態漏光，這項創新提升對比度在低溫下的顯示性能；在汽車抬頭顯示器方面，默克提出高亮度解決方案的液晶技術，改善穿透度讓駕駛更加舒適安全。（編輯：張良知）1130425