電子權值股領軍 台股漲185點站回5日線

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（中央社記者江明晏台北4日電）在美國總統大選前夕，台股今天開高震盪、量縮價揚，台積電、鴻海走揚，IC設計、半導體設備股、高價股強勢，指數終場上漲185.31點，收在22965.39點，站回5日線，但22300點得而復失。

台股今天開高震盪，盤中上攻至23020.99點，約漲240點，隨後漲勢收斂，終場仍站回22938點5日線。

加權指數終場收在22965.39點，上漲185.31點，漲幅0.81%，成交值量縮至新台幣3116.97億元；電子股漲1.04%，金融股漲1.29%，櫃買指數挫0.38%。

觀察盤面焦點，台積電勁揚1.46%，上漲15元，收在1040元，鴻海漲勢也拉大，上漲6元，漲2.88%，收214元；聯發科翻紅，收漲0.39%。

AI伺服器概念股廣達勁揚，收漲近3%，緯創漲0.87%，緯穎漲逾5%；台積電設備股大漲，均華收漲停、志聖漲逾7.5%。

IC設計股今天強漲，世芯-KY收盤漲7.39%；高價股漲多跌少，股王信驊、創意、祥碩勁揚，其他如大立光、旭隼也強漲。

儘管運價反彈，貨櫃三雄今天未能延續漲勢，萬海下殺收跌4.67%、陽明下跌2.71%、長榮下跌逾1%。（編輯：張均懋）1131104