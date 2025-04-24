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卓榮泰：4100億特別條例撥補台電千億 歲計賸餘支應
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權值股回檔 台股盤中翻黑回測19500點

2025/4/24 11:01
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（中央社記者吳家豪台北24日電）台股今天開高走低，早盤上漲逾113點，突破19700點，由中小型股接棒，汽車零組件及資服族群強勢，但台積電等權值股回檔，指數盤中翻黑回測19500點，呈現量縮整理格局。

至10時36分左右，加權指數達到19607.33點，下跌31.81點，跌幅0.16%，成交值新台幣1300.07億元；電子類股指數下挫0.19%，金融類股指數跌0.39%。

電子權值股台積電開高13元，遇月線878元壓回整理，盤中翻黑，最低達866元；鴻海盤中下探136元，跌幅超過2%。人工智慧（AI）指標股廣達震盪翻黑，盤中最低230元、跌逾2%。

台積電23日在美國加州舉辦2025年北美技術論壇，揭示下一代先進邏輯製程技術，帶動設備股走揚，弘塑鎖在漲停898元、站上月線，迅得漲逾3%，萬潤勁揚超過6%。

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台股開高漲逾113點 突破19700點
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