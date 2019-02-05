美年輕成人罹患肥胖相關癌症風險大幅攀升

（中央社巴黎4日綜合外電報導）研究人員今天警告指出，美國年輕成人罹患肥胖相關癌症的比率急劇增加，這種現象恐會逆轉美國原本癌症死亡率下降的趨勢。

一項涉及美國2/3人口的大規模調查顯示，在1995年至2015年間，50歲以下男女更容易罹患肥胖為已知風險因素的6種癌症。

刊登在醫學雜誌刺胳針（The Lancet）的報告指出，年齡越低族群越快罹患這些癌症。

在調查進行期間，以胰臟癌罹病率為例，45歲至49歲成人的罹患率每年增加1%；不過30歲至34歲族群，一年平均增加率卻是前者的兩倍多。

然而，25歲至29歲族群的罹患率，每年增加4.4%。

比較25歲至80歲的5種不同年齡層，25歲至29歲者在其他4種與肥胖相關癌症中，每年的罹患率增加也同樣最高，如：腎臟癌（6.23%）、膽囊癌（3.71%）、子宮癌（3.35%）和大腸癌（2.41%）。

來自美國癌症學會，也是這項研究報告的共同作者傑瑪爾（Ahmedin Jemal）表示：「我們的調查所揭露的近期轉變可作為一種警示，也就是肥胖相關癌症將成為較年長成人的更大負擔。」

傑瑪爾與同僚分析自1995年至2015年，居住在25州的67%美國人口的所有癌症案例。

過去40年來，美國境內肥胖案例增加超過一倍。總體來說，美國因癌症死亡人數已降低。

從1980至2014年期間，癌症奪走2000萬條人命，但死亡率下降20%，即每10萬人死亡數從240人減至192人，部分是由於減少吸菸所致。

不過，傑瑪爾提醒：「肥胖未來可能會逆轉這種進展。」

這項調查研究了30種癌症，其中12種癌症之前被指與肥胖有所關聯。

這12種癌症當中的5種癌症，最年輕族群罹患率增加最多；第6種癌症則是多發性骨髓瘤（multiple myeloma），30歲出頭的年輕人罹患率增加最多。

對此，這項調查的多名作者呼籲第一線醫生更積極篩檢肥胖病人，並呼籲他們警告病人，嚴重超重伴隨的癌症風險。（譯者：蘇梨若/核稿：劉學源）1080205