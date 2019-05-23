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生飲鹿血鱉血 男補身不成反敗血性休克

最新更新：2019/05/23 11:15

（中央社記者蘇木春台中23日電）台中市朱姓男子與友人餐敘時，喝下生鹿血及生鱉血，返家卻出現發燒、畏寒等症狀，就醫確診為敗血性休克，醫師提醒，盡量少吃來路不明的生食，避免補身不成反傷身。

亞洲大學附屬醫院腎臟科主治醫師陳虹志今天受訪表示，敗血症患者臨床上不罕見，但朱姓患者無糖尿病與其他慢性病，菌尿狀況很輕微，肺部、皮膚均無明顯感染跡象，近半年內也無旅遊史，到院時卻呈現敗血性休克合併多重器官衰竭，十分不尋常。

朱男經注射抗生素治療兩天，血壓狀況仍不穩定，直到血液培養報告顯示為抗藥性的大腸桿菌超標，經調整後線抗生素後，敗血性休克情形才逐漸改善。

陳虹志詢問患者妻子後，才得知病患平時就有吃動物性補品的習慣，日前與朋友聚餐時，更喝下30毫升的生鹿血及鱉血，同行友人也出現類似症狀，但其他人在家自行服用退燒藥，休養後並無大礙，唯獨朱男出現嚴重併發症。

陳虹志解釋，若患者食用的鱉魚是由民間養殖，養殖中使用抗生素的目的是要治療與預防鱉魚感染疾病，若使用過當就會造成抗藥細菌產生。

就算民眾吃的是野生的鱉魚，以西元2008年台灣大學對台灣河川水中殘留藥物的實驗證明，河川水中充斥著健保開立的抗生素、止痛藥以及慢性病用藥，就算是飲用野生的生鱉血，一樣有可能會造成抗藥性細菌感染，鱉還有水蛭等寄生蟲卵存在的可能，生飲鱉血非常危險。

陳虹志提醒，盡量少吃來路不明的生食，大腸桿菌在70度以上的高溫即可被消滅，建議將蔬菜、肉類煮熟後再食用，且勿輕信坊間偏方「以形補形」，避免補身不成反傷身。（編輯：李亨山）1080523

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