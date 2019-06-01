兒童醫材短缺有解 衛福部首設物流中心助調度

（中央社記者張茗喧台北1日電）少子化導致兒童藥品、醫材用量銳減，病童面臨沒藥、沒醫材可用窘境。衛福部預計6月召開諮議會統整兒童藥品、醫材短缺清單，並首創物流中心，協助醫院採購及調度，年底前上路。

由於少子化影響，近年醫界不僅面臨兒科急重症人力短缺，兒科手術時所需的專用器材與藥品也出現缺乏問題，每次都得向衛福部重新申請專案進口，讓兒科醫師相當頭痛。衛生福利部部長陳時中2月在立法院接受質詢時，承諾成立通報平台，由核心醫院集中調貨。

國家衛生研究院今天舉辦「改善兒童藥品及醫材短缺共識」研討會，邀集兒科專家、食藥署、健保署及醫事司共同討論解方。

國衛院兒童醫學及健康研究中心執行秘書長陳美惠表示，台灣由於孩子愈生愈少，特殊醫材、藥品用量小且市場規模也縮小，廠商進口或生產意願低，導致兒童醫療用藥、醫材面臨短缺困境。

國衛院去年5月針對21家兒童醫院、醫學中心及學會進行「兒童用藥及醫材短缺清單及可能解決之方法」問卷調查，統整出54項藥品、53項醫材短缺清單。

藥品方面，扣除2項停產藥品，其餘8項有許可證、但醫院並未儲備，14項有許可證、但面臨缺貨，另有30項連許可證都沒有，即廠商不願進入台灣市場，必須申請專案進口。

醫材方面，共有31項有許可證也有納入健保，但廠商未進貨或尺寸不齊、醫院未進貨，4項有許可證但沒有健保給付，11項無許可證也沒有健保，另有7項雖有健保，但許可證已過期。

成大醫院小兒胸腔科主任王玠能表示，臨床上兒童醫材較常出現短缺問題的，包括嬰幼兒人工腎臟、心臟支架、人工血管、手術電極片、人工心肺循環器等。由於國內兒童少、急重症病童又是少之又少，但這些重要醫材一缺乏，許多兒科醫師將面臨極大挑戰。

王玠能指出，更棘手的是，同一款醫材，每個孩子由於體型不同，需要的尺寸也不一樣，不僅尺寸經常不齊全，也屢屢面臨缺貨問題。

陳美惠說，為了瞭解醫院實際需求，衛福部今年3月至5月共召開3次會議，決議分3階段解決藥品及醫材缺乏問題，包括成立「困難取得之兒童臨床必要藥品及醫療器材」專家諮議委員會、物流中心及資訊平台。

其中諮議委員會將由專責單位、學會及醫院代表組成，針對兒童臨床必要藥品通報、品項審議、採購、使用等提供專業意見；物流中心代辦採購、儲備及協助各醫院調度；資訊平台則協助整合藥物資訊及相關申請流程，因應不同藥品短缺問題。

衛福部醫事司司長石崇良表示，目前醫療院所面臨缺藥、缺醫材問題都只能自己想辦法，一次採購過多的量可能導致過期、浪費問題，但採購不夠又無法在第一時間提供給病童使用，醫院間只能想辦法調度或靠其他方式因應。

石崇良說，未來有了相關的諮議會、物流中心及資訊平台，醫界提出需求後，將由此平台統一採購調度，也能提前預警缺藥問題，要求廠商加開生產線。他強調，這是國內第一次針對醫材、藥品設立的物流及調度平台，目前工作小組已經開始運作，確認藥品、醫材缺乏清單，6月將召開第一次諮議會，預計年底前就能上路。（編輯：張雅淨）1080601