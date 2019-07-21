合成卡西酮濫用飆升 新興毒品恐致命

（中央社記者陳偉婷台北21日電）新興毒品「合成卡西酮」濫用逐年飆升。食藥署示警，卡西酮與安非他命同屬中樞神經興奮劑，過量使用可能會四肢麻木、肌肉僵硬，誘發暴力行為，甚至致命。

食品藥物管理署最新藥物食品安全週報顯示，根據食藥署統計資料，107年9月單月含合成卡西酮類的混合藥、海洛因及甲基安非他命，高居毒品通報案件前3名。

統計資料顯示，合成卡西酮為近年來成長最快的新興濫用毒品，通報案件從101年的1356件，成長至106年的6萬3266件。法務部毒品審議委員會審議在今年4月9日決議，增列9種新興毒品為第三級毒品，其中就包括「乙基乙基卡西酮」「甲基-N,N-二甲基卡西酮」。

台北市立聯合醫院藥劑部藥師林映州說，卡西酮類化合物都是從卡西酮所衍生。卡西酮（Cathinone）是一種生物鹼，可以在一種名為恰特草（Khat）的植物（學名 Catha edulis）的莖、葉、花蕊中發現。恰特草早在13世紀時，被產地居民嚼食，作為抵抗飢餓或工作疲勞時提神用。

林映州說，卡西酮與安非他命的化學結構式相似，同屬中樞神經興奮劑，能產生類似安非他命的效用，如精神亢奮、幻覺、心跳加速等症狀，過量使用時可能會引發高燒、胸痛、心搏過速、四肢麻木、肌肉僵硬、妄想，甚至誘發暴力行為。

長期使用卡西酮中毒時，也可能引起錳誘發型巴金森症，台灣在2016年發生的知名飯店女子命案就跟卡西酮有關。

合成卡西酮之所以成為主要新興毒品，除了容易製成外，也因化學結構容易修飾，而規避法律上以正向表列毒品禁藥化學成分的管制。

目前台灣已檢驗出的合成卡西酮類物質高達46種，其中以Mephedrone（俗稱喵喵）檢出最多，其次是Methylone（俗稱bk-MDMA）。

這些合成卡西酮在化學結構上與安非他命類似。此類藥品鮮少單獨使用，多半與其他毒品或鎮靜安眠劑混用，有藥品交互作用的可能性，因此對健康的影響也就更大。

根據新聞資料顯示，檢警曾查獲各種毒品咖啡包，但外包裝五花八門，除有「彩虹小惡魔」、「凱蒂貓」、星座系列等可愛圖案，還有梅子錠和柳橙、葡萄等水果口味混合型毒品，甚至還有毒品標榜「有機成分」。

食藥署提醒，近年新興毒品藉由化學結構及包裝不斷改變來躲避查緝，大幅提高危害嚴重性。民眾勿因一時好奇或受同儕影響而輕易試毒。如欲瞭解更多毒品濫用及危害的相關資訊，可至「食品藥物消費者知識服務網\反毒資源館」網站。（編輯：陳清芳）1080721