租金補貼遭指政策買票 營建署駁斥

（中央社記者吳柏緯台北16日電）今年的住宅租金補貼計畫共有8萬6997件符合申請資格，創歷年新高。內政部營建署強調，租金補貼是行之有年的政策，絕非因選舉而執行的政策買票。

行政院接連祭出包含租金補助、育兒津貼與秋冬旅遊補助等政策利多，卻遭質疑是政策買票。其中負責執行住宅租金補貼計畫的內政部營建署親上火線，為政策辯護。

營建署指出，住宅租金補貼從民國96年開辦至民國107年，已有47萬278戶家庭受惠。目前正在執行的108年計畫，將有6萬5963戶可以適用，申請已於日前截止，截至目前資格審查，共有8萬6997戶符合申請資格。

營建署進一步說明，為因應少子女化現象，從 107年開始放寬住宅補貼規定，排序的分數統計上，若是新婚家庭加計2分、胎兒視為未成年子女，只要家中有第3名子女，分數加計3分，藉此可增加獲得補貼的機會。

此外，為了協助更多單身青年及婚育家庭減輕租屋負擔，營建署表示，已於9月2日起受理單身青年、新婚家庭與育有未成年子女家庭的租金補貼申請。單身青年的補助，每戶每月最高補貼金額依地區別，分為新台幣2600元、3200元、4000元，補貼期間最長1年。新婚、育兒家庭的補助：每戶每月最高補貼金額依地區別分為3000元、3200元、4000元與5000元，補貼期間最長同樣為1年。（編輯：林興盟）1080916