各國出招幫學童戒手機 醫籲政府重視視力危機

（中央社記者張茗喧台北10日電）智慧型手機問世以來，學童網路成癮、高度近視問題愈來愈嚴重，各國紛紛祭出禁令替學童戒手機。醫師強調，台灣網膜病變已出現年輕化趨勢，呼籲政府重視學童視力危機。

台灣醫學會今天舉辦2019年台灣醫學週學術演講會，不僅針對網路成癮、繭居族進行專題討論，也由高雄長庚醫院眼科醫師吳佩昌分享因網路成癮帶來的視力危機。

吳佩昌說，2014年諾貝爾物理學獎頒給3名發明藍光LED的日本學者，這項發明雖為人類帶來更多便利，卻也成為視力殺手。

他解釋，視網膜為了產生視覺，隨時隨地都在進行光化學反應，透過氧化作用產生能量，是全身耗養量最大的部位，但LED螢幕散發出的藍光卻會讓眼睛產生許多自由基，傷害視網膜細胞，增加視網膜病變風險。

吳佩昌指出，嬰兒及幼兒的水晶體幾乎完全透明，藍光可以穿透水晶體直達視網膜，根據過去研究，10歲以上者盯著螢幕時，會有15%至60%藍光進入視網膜，到了60歲以後將只剩下1%至40%；藍光雖然較不易達到年長者視網膜，卻會被水晶體吸收，產生白內障的速度也加劇。

台灣視網膜病變患者數高得嚇人，平均每10萬人有近16人出現病變，比中國大陸的14人、美國12人、英國11人、瑞典11人、芬蘭7人都來得高，也出現年輕化趨勢，20到29歲是視網膜病變的第一個高峰時期，高度近視比率高達18.7%，幾乎每5人就有1人是視網膜病變的高危險族群；國外研究證實，近視300度以上者，視網膜剝離風險增加10倍，500度以上更高達40倍。

吳佩昌強調，3C產品不僅造成視力危機，也衍生網路成癮問題，各國紛紛針對學童使用3C產品祭出管制措施，像是日本晚上9時以後禁止中小學生使用手機、法國已禁止15歲以下學生帶手機到學校、韓國對於學生到學校使用手機也以APP加以控管等。

3C危機同樣在台灣上演著，中小學生因手機遭父母沒收而輕生的家庭悲劇頻傳，卻不見政府祭出相關措施，吳佩昌說，兒童及少年福利與權益保障法第43條明定兒童及少年若超過合理時間持續使用電子類產品，致有害身心健康，父母、監護人應禁止，但法令上路後卻形同虛設；近年他曾上書總統府呼籲重視此事，卻被轉到國家通訊傳播委員會，僅回應此事應由「公民監督」，便不了了之。

吳佩昌提醒，每週多1小時戶外活動可減少2%近視風險，但每週多看手機1小時卻會增加6%近視風險，換言之，每週若多看1小時手機，至少得多運動3小時才能降低近視風險。

他建議，一般民眾使用手機，最好30分鐘休息10分鐘，避免手機亮度過亮，可調成夜間模式、距離越遠越好、不要在黑暗中使用手機，也可以使用偏淡黃色的眼鏡或可過濾藍光的保護貼降低藍光暴露。

此外，由於5歲以下幼童由於眼睛仍在發育中，加上幼童手臂較短、距離更近，建議父母避免給孩子使用手機。（編輯：管中維）1081110