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彰顯保育有成 小行星命名為辜嚴倬雲植物保種中心

2022/1/17 13:33（1/17 14:21 更新）
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中央大學校長周景揚（右）頒贈「辜嚴倬雲植物保種中心小行星」紀念銘版，由辜懷群（左2）、辜懷如（左）代表受贈。（中央大學提供）中央社記者許秩維傳真 111年1月17日
中央大學校長周景揚（右）頒贈「辜嚴倬雲植物保種中心小行星」紀念銘版，由辜懷群（左2）、辜懷如（左）代表受贈。（中央大學提供）中央社記者許秩維傳真 111年1月17日
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（中央社記者許秩維台北17日電）中央大學將鹿林天文台發現的第526460號小行星命名為「辜嚴倬雲植物保種中心」（Ceciliakoocen），以彰顯其對物種保育及生態永續的無私奉獻。

中央大學今天發布新聞稿指出，辜嚴倬雲植物保種中心在台泥前董事長辜成允及其母親辜嚴倬雲大力支持下於2007年成立，其使命為保育全世界熱帶及亞熱帶植物，目前收藏超過3萬4000種活體植物，並成功培育許多來自世界各地的植物，是全球最重要的熱帶和亞熱帶的植物保種中心。

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中央大學提到，「辜嚴倬雲植物保種中心」小行星為2006年8月28日由鹿林天文台台長林宏欽及美國馬里蘭大學葉泉志博士共同發現，大小約1至3公里之間；辜嚴倬雲植物保種中心小行星繞行太陽1圈約5.62年（軌道週期），離太陽最近時為3億公里，最遠時為6.46億公里。

中央大學校長周景揚表示，肯定辜嚴倬雲植物保種中心對保存物種、盡力降低物種消失的危機所付出的心力；而中央大學以地球科學起家，並設有台灣唯一的地球科學院，在環境永續上與辜嚴倬雲植物保種中心並肩同行，以科學專業全方位守護台灣和地球。（編輯：陳仁華）1110117

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