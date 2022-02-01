垃圾當素材 海廢創作深耕在地教育

熱愛海洋生態的吳國振，將淨灘撿到的垃圾經巧手製作，搖身一變成為可以欣賞的藝術品。中央社記者李卉婷攝 111年2月1日

（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東佳冬鄉養殖戶吳國振熱愛海洋生態，藉由淨灘撿到的垃圾，巧手將海廢轉換成可欣賞的藝術品，2年多來完成近百件作品，受邀到小學開課，深耕在地海洋教育。

「汰換的軟管、保麗龍，加上彩繪，就變成呆萌的花園鰻。」吳國振指著剛完成不久的作品，如數家珍般告訴中央社記者，養殖業會有許多汰換的輸氧軟管，形狀與花園鰻外型相似，加上淨灘撿到的保麗龍裁切後為底座，在上面使用白膠混美術沙子，再用壓克力顏料上色，完成後，就可以當成擺飾，「這也是我最喜歡的作品之一。」

在屏東從事養殖業的吳國振（43歲），是土生土長的佳冬鄉塭豐村人，他說，一直都在觀察沙灘的環境問題，但很遺憾的發現，由於塭豐位於林邊溪的出海口，溪流下游處與海漂的垃圾「撿都撿不完」，無法想像從小玩到大的沙灘越來越髒，全看在眼裡也不應該再沉默下去，陸續發起幾次的淨灘活動，心想如果將撿到的垃圾適當運用，就不是垃圾，甚至是收藏品或是藝術品。

「透過創作，引起大家對海洋垃圾議題的注意。」吳國振笑說，本身就對手工藝蠻有興趣，幾次淨灘下來撿到各式各樣的漁業浮標，尤其又以印有「浙江」字樣的藍色長條狀浮標為最多，因為形狀很像魚體，製作添加了背鰭、尾鰭，上了壓克力顏料後，搖身一變成為黑鮪魚、獅子魚、土魠魚等作品。

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吳國振指出，這些「浙江浮標」，都是由中國浙江省製造的，研判是當地漁民捕魚時使用的漁網浮球，汰換後隨意丟棄，隨著洋流到處漂，台灣又以西南沿海、澎湖最多，由於不是純塑膠，不適合回收，海廢創作發展出新生命。

熱愛海洋生物的吳國振，2年多以來已經創作完成近百件的作品，不僅與塭豐社區合作，更受邀到母校塭子國小開社團教課，他堅定地說，塭子國小鄰近沙灘，學校也會安排學生進行淨灘活動，讓學生把撿到的垃圾當素材，創作為藝術品，藉由過程，重視海洋的重要性及了解垃圾到底從何而來，教導學生從源頭做起，不要亂丟垃圾，就不會有這麼多的海洋垃圾，讓家鄉的沙灘重回乾淨樣貌。（編輯：孫承武）1110201