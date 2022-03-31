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阿公餵2顆退燒藥 5歲童竟中毒肝功能失調

2022/3/31 13:12（3/31 15:46 更新）
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台灣兒科醫學會31日召開「藥安全、護兒童」記者會，理事長李宏昌（中）表示，兒童用藥劑量絕不是成人的縮小版，若指示用藥退出健保給付，民眾自行去藥局買藥，恐延誤診治時機。中央社記者江慧珺攝 111年3月31日
台灣兒科醫學會31日召開「藥安全、護兒童」記者會，理事長李宏昌（中）表示，兒童用藥劑量絕不是成人的縮小版，若指示用藥退出健保給付，民眾自行去藥局買藥，恐延誤診治時機。中央社記者江慧珺攝 111年3月31日
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（中央社記者江慧珺台北31日電）孩子用藥要注意。一名5歲男童發燒，阿公心急餵他吃2顆家中止痛退燒藥，竟嘔吐、無精打采又嗜睡，送急診發現是止痛藥成分過量引起中毒而肝功能失調，緊急使用解毒劑救回一命。

台灣兒科醫學會今天召開「藥安全、護兒童」記者會，強調兒童不適症狀需專業醫師完整評估，才能抽絲剝繭、對症下藥且精準劑量，是兒童用藥安全的關鍵。

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰在會中分享近日的個案，一名體重19公斤的5歲男童日前發燒，照顧的阿公心急，想起家中止痛藥有標示退燒效果，過去孩子吃退燒藥都是一次2顆，遂餵男童接連服藥5次，未料男童竟嘔吐、無精打采又嗜睡。

吳昌騰說，男童送來急診後詢問病史，才知服用的是500毫克劑量的乙醯胺酚成分止痛藥，過去服用的劑量僅80毫克，服藥過量引起乙醯胺酚中毒，導致肝功能指數上升，緊急使用解毒劑才撿回一命。

吳昌騰另舉例，嬰幼兒腹瀉最好採取溫和的治療方式，但曾遇過家長讓9個月大的嬰兒服用止瀉藥，減緩腸子蠕動，未料孩子是細菌腸胃炎，止瀉藥反而使病情惡化且肚子脹大，若延緩就醫可能腸破裂。

兒科醫學會常務理事、開業醫師麥建方說，醫師替兒童看診不僅是為了安全，更能揪出兒虐警訊。先前有6個月大的嬰兒因燒燙傷前來看診，醫師發現傷痕形狀不對勁，通報兒少保護中心，醫院安排X光檢查，就揪出全身至少有2處骨折舊傷。

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「找出疾病背後原因，常比用藥更重要。」兒科醫學會秘書長彭純芝強調，即便是常見的感冒症狀，也可能是氣喘、異物吸入或者其他非呼吸系統疾病，如妥瑞氏症孩童會不受控制地乾咳，常被當成感冒治療很久才確診。

「兒童用藥劑量絕不是成人的縮小版。」兒科醫學會理事長李宏昌說，兒科權益常被忽略，衛生福利部中央健康保險署檢討指示用藥逐步退出給付，但兒科症狀五花八門，需要專業醫師鑑別出背後的「藏鏡人」，若都自行去藥局買藥，可能會延誤診治時機，危害孩童健康與權益。（編輯：管中維）1110331

專家表示，兒科症狀五花八門，需要專業醫師鑑別，若自行去藥局買藥可能會延誤診治時機。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
專家表示，兒科症狀五花八門，需要專業醫師鑑別，若自行去藥局買藥可能會延誤診治時機。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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