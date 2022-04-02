兒盟調查：台灣兒童生活滿意度創新低 籲多陪伴

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（中央社記者吳欣紜台北2日電）兒童節前夕，兒福聯盟今天公布台灣學童生活滿意度調查，2020年滿意平均分為72.7分、創新低，其中有22%學童分數不到60分，兒盟呼籲家長多陪伴，提升孩童幸福感。

兒福聯盟在2020年11月12日至12月8日期間，針對台灣5年級至9年級的在學兒少進行調查，總計發出1580份問卷，並篩選出1378份有效學生樣本，並於今天、兒童節前召開記者會公布調查結果。

調查顯示，近年台灣學童主觀生活滿意度分數屢創新低，2017年時孩童的主觀生活滿意度還有79.2分，但到了2020年，孩子的主觀生活滿意度平均分數只剩下72.7分，下降了6.5分，其中，台灣學童2020年主觀生活滿意度60分以上者僅占78.0%，且年紀越大的孩子越不開心，國中與國小的主觀生活滿意度分數甚至落差10分以上。

調查也顯示，在兒少健康部分，台灣雖有49.5%的孩子天天吃早餐，但相較於英國的63.0%還是少了許多，且台灣有41.5%的孩子平均每天至少吃一次甜食、48.8%的孩子每天至少喝一次含糖飲料，相較於國際，台灣孩童嗜甜比例高於國外2、3倍。

另外，台灣孩子的運動量、睡眠時間也不足，調查顯示，有超過22.7%的孩子平均一週運動不到一天，且台灣兒少平均睡眠時間只有7.8小時，而且年齡越大睡眠時間越少，13歲兒少平均睡眠時間7.6小時，15歲兒少只有7.3小時。

社群軟體近年發達，但調查發現，兒少更容易覺得孤獨與疏離，有16.8%的兒少感到孤單，更有29%的兒少認同「世界少了我也沒有關係」，比例都較2019年高出許多；在課業壓力部分，2020年台灣愛上學的孩子只有14.3%，也有46%的學童認為學校課業壓力大，

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調查與家庭關係及互動，每天與家人共餐的兒少有43.8%，在分享心事方面，「覺得把煩惱告訴媽媽容易」的有56.6%，「把煩惱告訴爸爸容易」的則降到43.6%。

兒盟執行長白麗芳表示，調查分析，家人的陪伴互動與兒少的生活滿意度息息相關，家人給予的支持越高，孩子的生活滿意度也越高，如今後疫情時代讓大家有更多的時空回歸家庭，也讓家長有更多機會可以重新檢視親子關係，思考怎樣可以增進親子相處的品質，專注的陪伴、良善的親子溝通、多一點正面的鼓勵和肯定，都可以讓孩子的幸福感加倍提升。（編輯：陳政偉）1110402