本土個案再破百例？ 陳時中下午2時說明

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）國內COVID-19本土疫情多點爆發，近期新增的本土個案連日創下今年單日新高，今天個案數是否再突破百例受關注，指揮中心指揮官陳時中下午2時舉行記者會說明最新疫情狀況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增183例本土病例，從基隆到屏東墾丁遍及全台12縣市，以新北市71例最多；群聚疫情仍以基隆群聚為大宗，新增45例，疫調中的新個案達66例待釐清感染源。

根據中央流行疫情指揮中心統計，昨天基隆小吃店群聚新增45例、新北中和社區群聚新增14例、三峽親友群聚新增20例、桃園電商工作室新增4例、桃園大潭電廠工程相關群聚新增8例、台中婚宴群聚新增16例、花蓮慈濟醫院群聚新增1例、桃園某舞蹈老師群聚新增9例。

基隆36萬人「類普篩」箭在弦上，待市府提出計畫後，預期一週內可完成，指揮中心預估，約準備20萬人份的家用快篩，材料提供地方已到位。若「基隆模式」快篩應變成功，匡列密切接觸者範圍可望縮小，基隆「類普篩」的規劃及展開時間受關注。

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雖然指揮中心希望台灣防疫戰術以「正常生活下的積極抗疫」為原則，正常生活意指不會針對經濟必須行為活動進行限制，但國內疫情未歇，大型活動是否可能暫緩或緊縮，如演唱會等，也將是今天焦點之一。

本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，染疫孩童也沒有出現中重症個案。指揮中心提醒，民眾維持正常生活的同時，應落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：張雅淨）1110404