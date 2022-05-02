早安世界》5/1新增近1萬7千例 陳時中：中下旬可能達疫情高峰
5/1新增近1萬7千例 陳時中：中下旬可能達疫情高峰
國內COVID-19疫情連續4天確診個案數破萬，1日本土新增1萬6936例病例，有3人病逝。中央流行疫情指揮中心公布，全國22縣市採檢陽性率為9.63%，其中僅雙北地區超過平均值，新北市陽性率最高，達21.98%。疫情指揮官陳時中表示，這波疫情不排除在5月中下旬達到最高峰。他再次呼籲民眾儘速接種疫苗，並說計畫針對完整接種的民眾優先鬆綁管制。另外，針對雙北呼籲「快篩陽性即視為確診」以減輕醫療負擔，陳時中重申時機未到，要在COVID-19不再是第5類法定傳染病，取消強制管制措施後，才會走向這條路。（看完整報導）
本週全台有雨 中部以北防攝氏15至17度低溫
中央氣象局1日表示，隨著東北風增強，北北基可能有大雨發生，這個星期大致受南方雲系影響，全台有雨，2日水氣最多，之後逐日減少。2日白天北台灣高溫僅約20度，3日可回升到22至26度左右，預計4日東北季風減弱，北台灣高溫都在25度以上，南台灣則有機會達到30度。（看完整報導）
北市社區篩檢站供有症狀者看診領藥 新北篩檢站3日起限快篩陽性或有症狀者
台北市長柯文哲1日下午宣布，7家社區篩檢站陽性率30日飆升到49.2%，已經是危險地帶，他呼籲快篩陽性者再帶著檢體去掛號採檢，有症狀的患者可以同時看診領藥。新北市長侯友宜表示，從3日起，新北31處篩檢站現場掛號採檢，僅限快篩陽性或有症狀者，其餘上網預約登記，新北市並啟動滿6歲至12歲國小學童校園接種莫德納疫苗專案。由於現階段急診負擔繁重，疫情指揮官陳時中建議，民眾應避免一窩蜂到急診採檢，並提醒民眾盡量先使用家用快篩劑，發現是陽性後，再前往社區篩檢站。（看完整報導）
南橫公路通車首日回堵數公里 天龍飯店13年首次客滿
南橫公路1日通車，一早梅山口就出現車潮，綿延逾5公里的車流排隊等待進入。由於最高點大關山隧道單向放行，向陽路段、大關山隧道至埡口2路段大塞車，遊客形容是「類停車場」。位在台東縣海端鄉的老店天龍飯店老闆娘表示，這是13年以來首次客滿。為避免民眾失望而返，警方呼籲用路人注意管制事項，每週除二、四不開放通行，其餘5天均上午7時至下午2時開放通行。（看完整報導）
台鐵員工集體休假 疏運措施僅約6千人使用未見人潮
台鐵工會1日發起集體休假，表定列車全部停駛，只有11名司機員執勤，開出18班次臨時列車，幸好未出現大量旅客需要疏運，到傍晚6時30分開出16班次，疏運近6千人。對此，學者表示，主因是COVID-19疫情影響大，出門人數減少。交通部長王國材表示，這次疏運運量較預期差很多，或許預告列車停駛跟疫情都有影響，這次算是過關。對於工會不排除在端午節再度發起集體休假，王國材表示，台鐵公司化的工會版本跟行政院版本差距很小，不希望端午節重演大規模停駛，他會全力以赴與工會溝通，尋求共識。（看完整報導）
Omicron新亞變種能避開感染免疫 可能引發新疫情
南非科學家發現，COVID-19變異株Omicron的兩個新亞變種BA.4和BA.5能避開人體先前感染時產生的抗體，足以引發新一波疫情，但在接種過疫苗者的血液中，這兩個新亞變種的複製和增加的能力差很多。科學家表示，南非可能比預期更早進入第5波COVID疫情，這要歸咎於感染情況似乎因Omicron這兩個新亞變種趨於嚴重。（看完整報導）
台中府會餐敘群聚7局處首長染疫 副市長狐榮達、黃國榮確診
台中市府與議會餐敘引發COVID-19群聚案，市府1日稍早公布累計已有6名局處首長確診，下午再新增副市長黃國榮確診。經統計，台中市政府除1日公布確診的副市長令狐榮達、新聞局長鄭照新、觀旅局長韓育琪、地政局長吳存金，另有先前公布確診的文化局長陳佳君、教育局長楊振昇，加上下午新增的黃國榮，已累計7名局處首長確診。（看完整報導）
金融時報：美英高層會談首度討論應變計畫 防台海衝突
英國「金融時報」報導，美英高階官員3月曾舉行會談，討論如何加強配合，來降低因為台灣而與中國開戰的風險，並首度探究衝突應變計畫。報導指出，美國並非因為台灣有立即的威脅才與英國接觸。在北京升高台灣周遭的軍事活動之際，這場美英針對台灣議題的對話，意在讓美方與日本和澳洲之間的高階討論更加完整。（看完整報導）
特斯拉成籌碼 馬斯克入主推特恐讓中國干預言論
美國科技業鉅子馬斯克入主推特後，引發全球、特別是各地華人對中國當局是否拿特斯拉當籌碼干涉推特言論的擔憂。紐約時報說，馬斯克很可能面臨中國要求審查推特訊息的壓力。馬斯克曾承諾讓推特成為自由言論的平台，並禁止泛濫成災的機器人和假帳號。但文章認為，即使是對禁止機器人帳號的這種簡單承諾，也可能會惹惱中國公開購買虛假帳號的宣傳單位。有作家認為，看馬斯克一直以來對中國的態度，推特有可能會變成「一架大號的中國審查機器」。（看完整報導）
味全龍密切接觸者陰轉陽 3至5日澄清湖延賽
中職1日表示，味全龍目前正在隔離的球員仍維持16人，其中1名密切接觸者由陰轉陽，首批球員最快在6日由醫護人員快篩或PCR陰性才能解隔離，因此3、4、5日澄清湖的賽事延賽。味全公布全隊疫情最新狀況，隊職員總居隔人數目前維持21人，包括16名球員。（看完整報導）
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