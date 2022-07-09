大陸學歷採認辦法修正 遠距學分不能超過1/2

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（中央社記者陳至中台北9日電）教育部近期修正「大陸地區學歷採認辦法」，因應教育環境變化，適度開放遠距修課的彈性，但仍不能超過畢業總學分的1/2。

教育部近期正式修正「大陸地區學歷採認辦法」，增加許多彈性，並簡化學歷採認流程，讓在大陸取得學歷的民眾，可在台灣繼續升學。

「大陸地區學歷採認辦法」第8條列出多項「不予採認」的條件，包括非正規學制、自學入學等，台灣都不採認，避免浮濫的情形。不過近年隨著科技變遷，世界各地的教育環境都有變化，教育部依據歷年受理申請案件的實務經驗，做出法令調整。

原本規定在大陸地區學校以函授或遠距方式教學取得的學歷，都不採認。教育部這次修法，保留不採認「函授」的學歷，適度開放「遠距」，但遠距課程學分數，仍不能超過畢業總學分數的1/2。

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另外，教育部也增訂，未經註冊入學及修業，僅以論文、著作取得的大陸地區博士學位，台灣也不採認。各種名譽、榮譽博士學位，也都不在採認範圍之內。

這次修法也調整國小及國中學歷採認流程，原本規定要到大陸各地公證處公證，造成新住民子女及部分香港、澳門居民來台就學的不便。教育部簡化流程，可直接拿畢業證書、歷年成績單等，向台灣的地方政府申請採認。（編輯：張芷瑄）1110709