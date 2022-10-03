一物剋一物天敵防治紅蜘蛛 栽種釋迦農藥可減量

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）為兼顧食安及生態，台東區農改場今天說，已建立一套降低葉蟎（紅蜘蛛）危害釋迦的作物有害生物綜合管理（IPM）模式，以原生天敵長毛捕植蟎抑制葉蟎擴展，並減少使用農藥。

行政院農業委員會台東區農業改良場發布新聞指出，葉蟎俗稱紅蜘蛛，由於此害蟲防治棘手，農民又習慣用殺蟎劑防治，結果不但無法有效控制，反而造成生態被破壞而更顯猖獗；已有天敵可善加利用，從而整合成IPM模式，可兼顧食安、減少農藥使用保育生態。

這世間總是一物剋一物，台東區農改場進一步指出，外觀為梨形、活動力強且多是肉食性的捕植蟎，以捕食葉蟎等小型節肢動物或其卵為生，加上增殖率高、發育速度快、族群增長及分布等特性與葉蟎同步，因此部分種類已用於有機農作物害蟎防治上，國外甚至當成商品販售。

國內亦然，台東區農改場調查鳳梨釋迦果園裡葉蟎與捕植蟎族群的變化時發現，其實慣行農法的果園裡有很好的在地天敵長毛捕植蟎，而且殺蟲劑施用後仍可維持族群數量，並隨著葉蟎族群波動。

台東區農改場統計，每隻捕植蟎平均日食26.4顆葉蟎卵，可有效抑制葉蟎族群擴展，讓果樹受害程度維持在經濟為害水平以下，這個發現對於接近採收期不適合再使用農藥時，發揮很大的作用。

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關於具體作法，台東區農改場說，可在鳳梨釋迦果園架設噴灌設備，或是定期每2週噴0.1%濃度的洗碗精，以提高相對溼度，營造不利葉蟎生存、繁殖的環境。

並在發現每5片葉子有10隻以上的葉蟎時，施用殺蟎劑防治1次，且同種作用機制的殺蟎劑不可連續使用超過2次，就能有效維持在地優勢天敵捕植蟎的族群數量，而非一味地使用殺蟎劑來壓制葉蟎，導致抗藥性及天敵族群下降。（編輯：管中維）1111003