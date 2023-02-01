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糖尿病患者屢增 3署合作從職場建立關懷網絡

2023/2/1 13:33（2/1 14:16 更新）
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勞動部職業安全衛生署、衛生福利部國民健康署、中央健康保險署東區業務組、花蓮縣政府、花蓮慈濟醫院1日舉辦「職場健康促進，提升健康生活型態與預防糖尿病」宣示活動，職安署長鄒子廉（左4）、國健署副署長賈淑麗（左3）、健保署東區業務組長李名玉（左2）、花蓮慈濟醫院長林欣榮（右3）及花蓮縣衛生局長朱家祥（右4）等出席。中央社記者張祈攝 112年2月1日
勞動部職業安全衛生署、衛生福利部國民健康署、中央健康保險署東區業務組、花蓮縣政府、花蓮慈濟醫院1日舉辦「職場健康促進，提升健康生活型態與預防糖尿病」宣示活動，職安署長鄒子廉（左4）、國健署副署長賈淑麗（左3）、健保署東區業務組長李名玉（左2）、花蓮慈濟醫院長林欣榮（右3）及花蓮縣衛生局長朱家祥（右4）等出席。中央社記者張祈攝 112年2月1日
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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮是全國人口平均血糖、喝酒最高，肥胖、抽菸次高。為預防糖尿病，健保署、職安署及國健署今天攜手合作，從職場建立關懷網絡，追蹤肥胖及血糖等狀況，推廣預防觀念。

依國健署資料顯示，花蓮是全國人口平均血糖、喝酒最高；肥胖、抽菸次高。另外，18歲以上人口過重及肥胖百分比，花蓮排第一。勞動部職業安全衛生署、衛生福利部國民健康署、健康保險署東區業務組、花蓮縣政府、花蓮慈濟醫院今天舉辦三署一縣醫中心「職場健康促進，提升健康生活型態與預防糖尿病」宣示活動。

國健署副署長賈淑麗指出，糖尿病是國人常見慢性病，空腹血糖值介於100至125（mg/dL）為糖尿病前期，具可逆性透過改變生活型態、運動及飲食具可改善為正常值；126以上則為糖尿病，初期透過積極診治，有1/3病患可恢復正常血糖，中後期容易引發腎病變。

賈淑麗指出，年齡介於18歲至64歲的職場人數約800萬人，是糖尿病前、初期最容易控制的階段，透過健康職場促進，從工作環境、員工健檢及追縱等介入中斷糖尿病進程，目前已有2萬8000個職場加入。

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健保署東區業務組長李名玉致詞指出，根據統計全國200多萬名糖尿病診斷健保醫療給付約300多億元，還不含慢性腎臟病患中的糖尿病診斷，若能有效在職場中介入，提前預防改變生活，追蹤糖尿病患延緩併發症發生時間，讓有限醫療資源用在更需要的地方。

花蓮慈濟醫院顧問王英偉指出，過去糖尿病宣導多以活動、演講方式，效果有限，經參考國外推行方式，引進以小組關懷互動、個別關懷方式，成立小組由負責人定期關心支持，碰到需要生活改變的職員，會輔導家人一同參與，在飲食及生活型態逐步改善，慢慢達到目標，也提高成功率。（編輯：孫承武）1120201

#國健署
#賈淑麗
#健保署
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