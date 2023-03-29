節能家電減稅延長至2025年6月 行政院會30日擬通過

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（中央社記者賴于榛台北29日電）為鼓勵民眾購買節能電器產品，達到節能減碳綠色消費政策目標，行政院會明天擬討論通過「貨物稅條例第11條之1修正草案」，將節能家電減稅政策延長2年，至2025年6月14日止。

為鼓勵民眾汰換老舊家電、實踐綠生活，財政部自2019年6月15日推出節能家電減稅措施，民眾購置能源效率第1、2級的新電冰箱、冷暖氣機及除濕機，每台可享500元至2000元退稅，減徵期間原至今年6月14日為止。

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官員說，此項措施實施後，有效創造節電效益，抑低二氧化碳排放及節省民眾電費負擔，對社會經濟具正面效益，但據經濟部統計，目前10年以上老舊電冰箱、冷暖氣機及除濕機仍有835萬台，占家庭現存數量達25%，

為持續鼓勵民眾購買能源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，以及帶動電器產業轉型發展，政院官員表示，行政院會明天預計討論、通過財政部提出的「貨物稅條例第11條之1修正草案」，修正延長購買節能電器退還減徵貨物稅措施，共延長2年至2025年6月14日止。（編輯：林興盟）1120329