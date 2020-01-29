WHO執委會2月開會 外交部：與友邦合作適度推案

（中央社記者陳韻聿台北29日電）世界衛生組織（WHO）執行委員會預定2月3日至8日舉行會議。外交部發言人歐江安今天說，台灣持續與友邦及友好國家密切溝通，以擬定適切的推案方式，捍衛台灣民眾的健康福祉。

台灣在2009至2016年期間曾連續8年以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA），但自總統蔡英文2016年5月上任後，北京要求國際社會接受「一個中國」原則的態度愈趨強硬，台灣因此已連續3年未能參與。

外交部發言人歐江安表示，武漢肺炎疫情在全球持續擴散，引起國際社會高度關切，此時更凸顯台灣參與WHO的必要性與急迫性。

歐江安說，友邦及理念相近國家都明確表示將繼續堅定支持台灣以觀察員身分出席WHA，並積極協助台灣參與各項國際醫療衛生和防疫合作機制。

至於今年推動參與WHO的具體策略與作法，歐江安表示，台灣持續與友邦及友好國家密切溝通協調，並計畫在2月3日至8日舉行的WHO執行委員會議，以及5月17日開議的WHA期間採取適當的推案作為，以捍衛台灣民眾健康福祉，待定案後會擇適當時機向外界說明。

歐江安強調，台灣至29日止已有8起武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎）確診病例，期間台灣善盡國際責任、即時向WHO通報，更透過各雙邊管道與相關國家分享疫情資訊並就防疫措施交換意見；台灣有完善的醫療和防疫體系，有能力、且已準備好做出具體貢獻。外交部再次呼籲WHO秉持專業，邀請台灣出席對抗新型冠狀病毒的專家會議。

外交部也呼籲WHO摒除政治壓力，以專業、中立的態度致力落實組織憲章明訂的「達致全人類最高健康水平」宗旨，恢復邀請台灣以觀察員身分出席WHA，以確保全球防疫無漏洞。（編輯：謝佳珍）1090129