台電男足遭蒙古拒入境 外交部：溝通已獲正面回應

（中央社記者顧荃台北3日電）原擬赴蒙古參賽的台電男子足球隊因武漢肺炎疫情遭拒絕入境，外交部今天表示，駐蒙古代表處積極與蒙古相關單位溝通協調，目前已獲得正面回應。

台灣電力男子足球隊原訂2日上午11時搭機前往蒙古，參加亞洲足聯盃客場賽事，卻遭桃園機場航空公司櫃台告知，蒙古拒絕中國旅客入境，其中也包含香港、澳門與台灣。

對此外交部發言人歐江安表示，外交部在獲報台電足球隊可能因蒙古方面防疫規定無法登機後，已立即接洽蒙國駐台代表釐清情況，另請駐蒙古代表處積極接洽相關單位尋求進一步了解和說明。

歐江安轉述，蒙古駐台代表處表示，並未收到國內禁止台灣人民入境而需暫停核發台灣人赴蒙簽證的禁令。此外，駐蒙古代表處也積極透過雙邊管道持續與蒙古相關單位溝通協調，目前已獲得正面回應，蒙方也承諾將儘快完成通報移民、邊關等執法單位及航空公司的行政程序，一旦完成通報作業，會盡快回復。

歐江安說，外交部將持續密切關注本案蒙方處理進度，並於第一時間更新相關資訊，以保障人民權益。外交部也提醒如果國人規劃赴蒙古商旅，事前宜密切注意政府公告的資訊，並與航空公司保持密切聯繫。（編輯：蘇龍麒）1090203