國史館出二二八新書 受難家屬盼處理中正紀念堂

（中央社記者葉素萍台北16日電）國史館今天舉辦二二八事件檔案彙編第25至27冊，國史館說，相關檔案有助釐清二二八事件在南部面貌；另外，有二二八受難家屬指出，包括中正紀念堂與兩蔣遺體的處理，希望蔡政府在第二任任期有個交待、解決。

國史館從2002年起，陸續出版「二二八事件檔案彙編」套書；國史館今天舉辦二二八事件檔案彙編第25至27冊暨檔案資料庫發表會。

國史館館長陳儀深在新書序中指出，二二八事件歷史真相的探討、責任歸屬的釐清，目標指向未來不再發生類似悲劇，是轉型正義刻不容緩的課題。國史館接續出版出土檔案，希望拼湊出更完整的二二八歷史圖像，為「二二八學」提供更堅實的研究基礎。

國史館指出，這次二二八事件檔案彙編第25至27冊所收錄的檔案，是選編自國家發展委員會檔案管理局所藏的高雄縣政府檔案，範圍包括今天高屏地區的平地與山地，是探討地方縣市政府如何因應事件、執行清鄉工作相當重要的材料，多為過去尚未有人加以利用的原始資料，可補足該事件南部地區史料的空白，有助於釐清二二八事件在南部的面貌。

出席發表會的二二八事件紀念基金會董事長薛化元指出，這次出版的檔案彙編，在「綏靖清鄉」部分，透過名單可以發現有公務人員因為同情二二八事件遭到懲處，對照二二八基金會之前公布的可能的受害者，有很多是警察，而且不限於籍貫。

高雄市二二八關懷協會理事長王文宏指出，他自己是二二八受難家屬，但他是到18歲才知道二二八，他認為，現在很多的年輕人也不知道什麼是二二八；他說，不能忘記二二八，「我們可以原諒，但我們要真相」。

王文宏指出，包括中正紀念堂的處理、兩蔣遺體的處理，蔡政府在第二任的任期有個交待、解決。

另外，國史館指出，從2018年起，國史館與國家發展委員會檔案管理局合作，建置「二二八事件檔案資料庫」，收錄檔案局典藏的113個全宗檔案，共計4萬多筆目錄，其中核心檔案目錄達1萬7000多筆，逾13萬頁數位影像。

國史館說，資料庫以檔案局既有的註記與編目為基礎，從廣義的角度篩選與二二八事件相關國家檔案，深化內容分析，優化目錄規格，增進檢索精準度，並整合國史館2008年出版的「二二八事件辭典」及別冊內容。

國史館表示，資料庫提供直覺化的檢索介面，從資料庫查到的檔案不需申請即可在線上瀏覽、下載圖檔，並開發共筆協作功能，將早期手寫而不易辨識的檔案文字化，盼集全民之力，共同認識、參與二二八事件研究。（編輯：蘇志宗）1090216