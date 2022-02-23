蔡總統：地政士公會如橋梁 讓政府施政更貼近民意

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（中央社記者陳俊華台北23日電）總統蔡英文今天說，地政士業務範圍從不動產諮詢、土地登記到都更重建等，地政士公會全國聯合會是業界與政府的橋梁，讓施政更貼近民意；盼地政士協助把關，讓土地登記網路申辦避免偽冒。

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、內政部長徐國勇以及民進黨立委張宏陸、江永昌晚間出席中華民國地政士公會全國聯合會第9、10屆理事長交接暨理監事授證就職典禮。

蔡總統致詞時表示，地政士是台灣歷史悠久的專門職業，業務範圍從不動產諮詢、申請土地登記、都更、危老重建、產權規劃等，都和民眾生活息息相關；全聯會是業界與政府的溝通橋梁，讓政府施政更貼近民意。

蔡總統說，近年政府推動地政工作、維護不動產交易安全，地政士也付出很多心力。隨著數位化時代來臨，內政部去年開辦土地登記網路申辦服務，請地政士協助把關，避免偽冒、確保登記安全。也請徐國勇全力協助地政士業務跟政策接軌，提供民眾更安全、專業的不動產服務。

蘇貞昌表示，國家產業發產、人民生計需要廠房、辦公場所，都跟不動產有關。不動產的買賣、租借、繼承等各方面，都攸關民眾權益，這一切繁瑣的手續、細節的法令、種種程序都非常專業，須經由國家考試認證的地政士來為人民服務。

蘇貞昌說，當全世界相當重視洗錢防制工作時，地政士公會也協助政府，讓台灣在國際評比中得到最好成績。過去法令規定曾就不動產移轉登記，要課予地政士責任，但比重不符比例，所幸在立法院修法後，才免除地政士相關責任，可見蔡政府接地氣。

游錫堃表示，地政士為民眾處理繁複的不動產稅賦、法律問題，維護不動產交易安全、保障民眾權益，還要因應科技化、數位化趨勢，與時俱進提升服務，非常辛苦；且要擔任地政士要經高門檻考試，不僅是業界幹才也是社會菁英，感謝地政士的辛苦貢獻。（編輯：趙蔚蘭）1110223