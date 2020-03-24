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迎接南投賞螢季 四大區推出多元生態遊程

最新更新：2020/03/24 15:52
螢火蟲季即將到來，南投縣政府24日舉辦記者會，宣傳縣內日月潭、竹鹿、奧萬大、北港溪等4大賞螢區，並介紹各社區生態遊程，歡迎民眾來趟賞螢輕旅行。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　109年3月24日
螢火蟲季即將到來，南投縣政府24日舉辦記者會，宣傳縣內日月潭、竹鹿、奧萬大、北港溪等4大賞螢區，並介紹各社區生態遊程，歡迎民眾來趟賞螢輕旅行。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　109年3月24日

（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）4月、5月是賞螢火蟲季節，南投縣政府今天宣傳日月潭、竹鹿、奧萬大、北港溪四大賞螢區，還有生態探索等多元化套裝遊程。

迎接賞螢季，南投縣政府今天在鹿谷鄉鳳凰自然教育園區舉辦「南投螢火蟲季」記者會，介紹日月潭、竹鹿、奧萬大、北港溪四大賞螢區，並由當地社區專業導覽人員辦理生態遊程，部分賞螢社區還有結合原住民文化的部落體驗，邀民眾4月、5月來南投賞螢火蟲。

會中，南投縣副縣長陳正昇表示，鼓勵民眾戶外踏青，呼吸新鮮空氣，同時提醒注意安全與防護，危險區域勿闖入，也希望賞螢民眾配合導覽人員帶領，遵守不干擾、不捕捉、不傷害等原則，尊重螢火蟲生存權利，以減少生態棲地破壞，享受美好夏夜。

根據南投縣政府觀光處資料，民眾可向桃米休閒農業區推展協會、丹大布農生態旅遊協會、信義鄉公所、泰雅渡假村、惠蓀林場、奧萬大國家森林遊樂區、杉林溪森林生態渡假園區、鹿谷鄉公所、溪頭自然教育園區、鳳凰自然教育園區等洽詢賞螢行程。

觀光處表示，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情對南投縣觀光業影響，縣府與各風景區及觀光遊樂業者聯手推出「好康活動」，4月1日起有門票、住宿等多項優惠，最低下殺5折，遊客規劃賞螢行程可先到南投縣風景區管理所網站查詢優惠。（編輯：戴光育）1090324

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