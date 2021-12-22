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花蓮查核高接觸風險等人員 籲儘速施打疫苗

2021/12/22 17:12（12/22 19:21 更新）
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花蓮縣衛生局20日起針對工作或服務性質具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」相關場域查核，呼籲儘速施打疫苗。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月22日
花蓮縣衛生局20日起針對工作或服務性質具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」相關場域查核，呼籲儘速施打疫苗。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月22日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）為防範COVID-19變異株Omicron的威脅及社區傳播風險，花蓮縣衛生局20日起針對工作或服務性質具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」相關場域查核，呼籲儘速施打疫苗。

花蓮縣政府今天發布新聞稿表示，自20日起針對因工作或服務性質具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」的相關場域查核，特別針對未完整接種2劑新冠疫苗的工作（從業）人員查核。

截至昨天共查核14家，發現大部份已依規定完成接種2劑疫苗，對於少部份未完整接種2劑疫苗且滿14天的從業人員，要求業者督促儘速施打。

中央流行疫情指揮中心因應疫情，自明年1月1日起，COVID-19公費疫苗接種對象第1、2、3、7類對象，以及矯正機關、殯葬場所工作人員等，因工作或服務性質具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」之特性，強化COVID-19疫苗接種規範，以維護全民健康安全。

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花蓮縣衛生局指出，相關從業人員在未完成施打COVID-19疫苗之前，應提供自費3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明；若經醫師評估且開立不建議施打證明或個人因素無法施打者，須每週1次自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性後，才可以提供服務，新進人員應於首次服務前，增加1次自費3日內PCR檢驗陰性證明。

花蓮縣衛生局呼籲儘快完成接種疫苗，目前新冠疫苗量能充足，可以直接向就近的合約院所預約接種，或是到衛生所設置的接種站施打。（編輯：郭諭儒）1101222

花蓮縣政府表示，20日起針對因工作或服務性質具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」的相關場域查核，對於少部份未完整接種2劑疫苗且滿14天的從業人員，要求業者督促儘速施打。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月22日
花蓮縣政府表示，20日起針對因工作或服務性質具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」的相關場域查核，對於少部份未完整接種2劑疫苗且滿14天的從業人員，要求業者督促儘速施打。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月22日
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