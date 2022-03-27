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北市公布確診者足跡 曾赴三商巧福、超商

2022/3/27 19:04
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（中央社記者陳昱婷台北27日電）新北市今天新增4例與三重女業務員（案22701）相關確診者，台北市衛生局晚間表示，其中一例曾到過三商巧福民權門市及7-ELEVEN 鑫台北門市，提醒民眾注意。

台北市衛生局今天晚間表示，新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案22741曾在25日中午到中山區三商巧福民權門市、晚間到中正區7-ELEVEN 鑫台北門市，已通知店家清消，疫調正在進行中。

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此外，基隆市政府下午宣布，一名確診員警（案22740）曾在25日上午到過台北刑事警察局。台北市衛生局被問及此事時先表示，正與基隆市衛生局聯繫中；經過1小時後再表示，因個案為基隆市疫調及匡列，建議詢問基隆市，如有確診者足跡，將會配合通知場域管理單位進行清消及採檢事宜。

據了解，由於刑事局外勤隊成員日前和基隆市警察局因協辦案件而有接觸，目前5名相關人員均在家進行自主管理，尚無染疫情形。（編輯：李錫璋）1110327

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