疫情升溫 16名國軍支援北市消防防疫勤務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市消防局18日指出，因本土疫情持續升溫，北市執行確診救護勤務量也隨之增加，國軍上午已投入16名人力協助支援，並立即進行防疫救護訓練，完成實習後將分派至基層分隊隨救護車出勤。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年5月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北18日電）因應本土疫情升溫，國軍協助消防單位投入防疫勤務，以增加救護量能。台北市消防局表示，今天已有16名國軍人力加入支援，完成4天實習後將分派至基層分隊隨救護車出勤。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，消防署日前表示，為增加救護量能，國軍將調派人車支援協助各消防機關的防疫勤務，為讓支援兵力可提前應處，近日也陸續舉行線上教育課程和實務訓練。

消防局今天也告訴中央社記者，因疫情升溫，北市執行確診救護勤務量也隨之增加，國軍上午已投入16名人力加入支援，並立即進行防疫救護訓練。

消防局說，這16名支援國軍後續將至各大隊進行4天實習工作，之後會分派至基層分隊，隨救護車出勤和協助執行救護工作，提升整體救護量能。（編輯：陳仁華）1110518