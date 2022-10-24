台中跨域混搭特展28日登場 呈現在地新舊融合美

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結合「創意台中」與鐵道217計畫的「Taichung Hybrid跨域混搭」特展，將於10月28日至11月6日在台中綠空鐵道南段舉行，24日舉辦展前宣傳活動。中央社記者蘇木春攝 111年10月24日

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（中央社記者蘇木春台中24日電）結合「創意台中」與鐵道217計畫的「Taichung Hybrid跨域混搭」特展，10月28日至11月6日在台中綠空鐵道南段舉辦，將呈現在地傳統產業與設計元素，讓觀眾感受台中的新舊融合。

台中市文化局今天指出，邁入第12年「創意台中」主題展，今年持續串聯台鐵台中站周邊綠空鐵道的鐵道217計畫，以「Taichung Hybrid跨域混搭」為主題舉辦特展，規劃5大主題展間、5座戶外裝置、5名跨域媒合插畫家、2場特色主題日等活動。

特展今天舉辦展前宣傳活動，台中市政府文化局長陳佳君接受媒體聯訪時表示，「創意台中」是導入在地美感與設計創意的展演舞台，台中是一座非常混搭的城市，今年將中西區在地的傳統產業，透過不同設計元素呈現，邀請優秀設計師加入，讓今年的展間內容更加豐富。

總策展人廖佳玲指出，這次以「城市聲景」、「工藝生活」、「奇幻森林」、「火煉創生」及「混搭台中」等為策展主題，並邀請台中多個知名品牌參與展出，共同展現台中新舊融合及多元跨界的生活魅力。

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戶外裝置總策展人蕭明瑜表示，這次特別以「台中感」為策展核心，邀請藝術家於現場設置各具特色的戶外裝置，希望以五感體驗的創意思維角度，讓到場的民眾體驗「台中感」，進而產生不同意義的對話。

文化局指出，今年特別邀請5名跨域媒合插畫家，將台中獨有元素透過不同插畫風格表現出來，另規劃4場文創市集、4場美學體驗DIY及16組音樂表演，邀請民眾一起漫步在台中新舊融合的綠空鐵道。相關訊息，可上「創意台中」活動官網與臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。（編輯：戴光育）1111024