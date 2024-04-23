更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
哈佛生吳亭樺抗議中國大使演講 從小志願當醫生為保護台灣民主轉系
首頁 / 地方

澎湖放流2萬顆海膽 盼透過適度保育增加數量

2024/4/23 16:16（4/23 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
水產試驗所澎湖漁業生物研究中心23日在沿岸海域放流2萬顆的白棘三列海膽（馬糞海膽），期望能充實族群數量，並透過適度保育措施使漁業資源生生不息。（水試所澎湖漁業生物研究中心提供）中央社 113年4月23日
水產試驗所澎湖漁業生物研究中心23日在沿岸海域放流2萬顆的白棘三列海膽（馬糞海膽），期望能充實族群數量，並透過適度保育措施使漁業資源生生不息。（水試所澎湖漁業生物研究中心提供）中央社 113年4月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣23日電）水產試驗所澎湖漁業生物研究中心今天在沿岸海域放流2萬顆的白棘三列海膽（馬糞海膽），期許增加海域族群數量，並透適度的保育，讓漁業資源生生不息。

澎湖漁業生物研究中心今天放流約2萬顆白棘三列海膽，由中心人員潛水下海放流海膽。每顆殼長約在2公分以上，非常合適放流棲地，數量增長效果可期待。

馬糞海膽正式名稱為白棘三列海膽，又稱花膽，為毒棘海膽科，多分布於台灣本島的東北角及墾丁、離島的澎湖、小琉球及蘭嶼沿岸，常棲息於水深10公尺以內的淺水域，在自然環境中主要以海草、大型藻類為食，在一些生態系統中，是維持珊瑚和藻類之間平衡的關鍵，更是海洋生物鏈重要一環。

澎湖地區自2007年起管制白棘三列海膽的採捕，採捕期也從原定每年5月16至8月31日，縮短至每年的7月1日至8月31日，最小體長限制為8公分以上，但不敵人為採捕壓力，長久下來野生海膽的數量銳減，現存數量已不足以支撐族群的繁衍成長。

澎湖漁業生物研究中心長期透過人工繁殖與培育馬糞海膽，並選擇適合的海域棲地放流，期望資源回歸海域後能充實族群數量，並透過適度的保育措施使漁業資源生生不息。同時也輔導業者生產種苗、育成、肥育飼料開發及投餵等，期待以人工養殖個體提供市場需求，減少人為採捕。（編輯：黃世雅）1130423

水產試驗所澎湖漁業生物研究中心表示，中心人員23日潛水下海，在沿岸海域放流約2萬顆白棘三列海膽（馬糞海膽），每顆殼長約在2公分以上，非常合適放流棲地，數量增長效果可期待。（水試所澎湖漁業生物研究中心提供）中央社 113年4月23日
水產試驗所澎湖漁業生物研究中心表示，中心人員23日潛水下海，在沿岸海域放流約2萬顆白棘三列海膽（馬糞海膽），每顆殼長約在2公分以上，非常合適放流棲地，數量增長效果可期待。（水試所澎湖漁業生物研究中心提供）中央社 113年4月23日
水產試驗所澎湖漁業生物研究中心長期透過人工繁殖與培育白棘三列海膽（馬糞海膽），23日在沿岸海域放流約2萬顆，期許增加海域族群數量，並透過適度保育使漁業資源生生不息。（水試所澎湖漁業生物研究中心提供）中央社 113年4月23日
水產試驗所澎湖漁業生物研究中心長期透過人工繁殖與培育白棘三列海膽（馬糞海膽），23日在沿岸海域放流約2萬顆，期許增加海域族群數量，並透過適度保育使漁業資源生生不息。（水試所澎湖漁業生物研究中心提供）中央社 113年4月23日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.58