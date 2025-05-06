高市開發案出流管制監督 總滯洪量體21萬噸

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）汛期來臨，高市水利局今天表示，已完成全市17件已完工開發案的出流管制設施使用情形檢查，總滯洪量體約21萬噸；加上公辦滯洪池25座、滯洪量498萬噸，全市滯洪量體達519萬噸。

水利局今天新聞稿指出，汛期前進行相關檢查作業，確保出流管制設施發揮應有的滯洪、減洪效果，不因土地開發不透水面積增加，而加劇周邊環境積淹水情形。

因此，水利局於4月底前，完成全市17件已完工開發案的出流管制設施使用情形檢查，總滯洪量體約21萬噸，加上水利局公辦的滯洪池25座、滯洪量498萬噸，全市滯洪量體將可達519萬噸。

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水利局表示，經濟部於民國108年2月1日公告實施土地開發利用超過2公頃以上，開發單位應提出流管制計畫書送審，並於基地內設置減滯洪設施；目前已核定74件開發案場，預計將設置64座滯洪池。

水利局強調，公、私土地開發可促進城市經濟發展，但須兼顧防洪治水取得平衡，落實出流管制的監督管理審核，才可確保開發行為不造成周邊排水負擔，更能改善當地水患，打造高雄市成為更具防洪韌性城市。（編輯：吳素柔）1140506