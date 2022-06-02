跟福島核電廠同型 地方同意重啟島根核電廠2號機

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（中央社東京2日綜合外電報導）跟日本2011年發生核子事故的福島第一核電廠反應爐同型的島根核電廠2號機，今天獲島根縣知事丸山達也同意重啟運轉，預估最快2023年春天後有機會成為此型反應爐重啟首例。

●島根知事：現狀下不得不重啟運轉

日本經濟新聞報導，丸山今天在島根縣議會全體會議上表明，同意中國電力公司營運的島根核電廠2號機重啟運轉。

島根核電廠2號機跟2011年發生核子事故的東京電力公司福島第一核電廠機組，同為沸水反應爐（Boiling Water Reactor）機組，也是繼東北電力公司女川核電廠2號機後，第2個獲地方同意重啟運轉的沸水反應爐機組。

目前預估島根核電廠2號機重啟運轉時間，最快可能落在2023年春天後。

島根核電廠是日本全境唯一一座座落在縣廳所在地的核電廠。丸山說，在推動減少排放溫室氣體的同時，可以理解為減輕民眾電費負擔、提供穩定電力，現階段核電廠必須肩負一定任務的國家能源政策，「現狀下不得不重啟運轉」。

島根核電廠2號機2021年9月通過原子力規制委員會（原子能管制委員會）安全審查，過去一段時間持續進行地方政府是否同意重啟運轉的手續。

由於核電廠所在地松江市等地都已同意重啟，對中國電力公司來說，這是第一座在重啟運轉完成地方同意手續的核電廠。

●重啟預估年減240萬噸二氧化碳排放

中國電力公司預估，如果島根核電廠2號機順利重啟運轉，由於減少火力發電廠運轉，一年約可減少240萬噸二氧化碳排放。

有關沸水反應爐機組，先前已有女川核電廠2號機、東京電力公司柏崎刈羽核電廠6號機及7號機、日本原子力發電公司東海第2核電廠等4座機組通過安全審查，但目前沒有任何一座重啟運轉。

已獲地方同意的女川核電廠，要到2023年11月才能完成安全對策工程，所以預估最快也得要到2024年2月才能重啟運轉。

讀賣新聞報導，日本政府經濟產業省表示，截至今年5月16日止，共有6座核電廠的10座機組通過原子力規制委員會審查重啟運轉，但其反應爐型式全數都是壓力反應爐（Pressurized Water Reactor）。

目前這10座機組有6座正進行定期檢查，4座正在運轉中。

中國電力公司並未表明重啟運轉的具體時程表，但目前計劃是在2023年2月完成安全對策工程。之後若能在原子力規制委員會審查中獲批准，最快可能在2023年度（2024年3月底前）成為福島核子事故後，第一座重啟運轉的沸水反應爐機組。

沸水反應爐機組相較於壓力反應爐機組構造單純且體積小，但發生事故時因應壓力上升等的能力較弱，原子力規制委員會因此對沸水反應爐機組在安全對策要求事項也就比較多。

●46萬人位於30公里逃命圈

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產經新聞報導，島根核電廠離島根縣廳僅約9公里，在必須制定避難計畫的方圓30公里內（30公里逃命圈），共有包括島根縣與鳥取縣的6座城市，居民人口約46萬人，是次於日本原子力發電公司東海第2核電廠及中部電力公司濱岡核電廠，方圓30公里內人口第3多的核電廠，一旦發生核子事故，居民避難將成課題。

中國電力公司2013年12月向原子力規制委員會提出以重啟運轉為前提的審查申請，並在2021年9月通過。目前預定2023年2月完成安全對策工程，獲核電廠方圓30公里內其他城市首長同意重啟運轉。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1110602