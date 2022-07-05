半島電視台記者死因 美：疑以色列開槍但非蓄意

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）半島電視台美籍記者阿克萊5月中彈身亡，美國今天公布調查結果，認為阿克萊確實可能被以色列軍隊擊斃，並呼籲究責，但美方表示，並無理由認為她是遭到蓄意槍殺。

法新社報導，儘管美國希望拿出各方都能接受的結果，但仍表示無法對子彈來源提供「明確結論」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）發布聲明表示，彈道專家對巴勒斯坦當局移交的子彈進行「極為詳細的鑑識分析」後，「判定子彈嚴重受損，因此無法得出明確結論」。

半島電視台（Al Jazeera）巴勒斯坦裔美國籍記者阿克萊（Shireen Abu Akleh）5月11日在約旦河西岸（West Bank）北部的哲寧（Jenin）難民營報導以色列軍隊突襲行動時中彈身亡，當時她戴著頭盔、身穿一件有「記者」（Press）字樣的背心。

阿克萊之死引發軒然大波，巴勒斯坦當局聲稱她遭蓄意槍殺，構成「戰爭罪」；以色列則憤怒否認相關指控。以色列是美國的親密盟友，美國總統拜登將在2週內訪問以色列。

美國安全協調員（USSC）表示，在過去數週內，以色列與巴勒斯坦都開放各自的調查內容。

國務院表示：「總結雙方調查後，USSC得出的結論是，來自以色列國防軍（Israeli Defense Forces）位置的槍擊，可能是造成阿克萊死亡的原因。」

聲明稱：「USSC沒有理由相信這起事件是蓄意為之，而是以色列國防軍在對抗巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）派系時，所發生的一起悲劇事件。」

聲明指出：「我們將繼續與以色列和巴勒斯坦當局保持聯繫，商討下一步動作並敦促追究相關責任。我們也再次向阿克萊的家人表達最深切的哀悼。」

阿克萊的家人透過聲明回應，調查無法確定是哪一方的槍枝發射殺死她的子彈，這「令人難以置信」。

「無論他們如何試圖掩蓋5月11日的真相，我們都會繼續為阿克萊伸張正義，並追究以色列軍隊和政府的責任。」

巴勒斯坦民政部長謝赫（Hussein al-Sheikh）譴責「掩蓋真相」的做法，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）敦促展開國際調查，並批評美國是阿克萊死亡的「真正共犯」。

以色列總理拉皮德（Yair Lapid）則對阿克萊喪生的「悲劇」表示哀傷，並稱以國調查「最終確認（軍隊）無意傷害她」。（譯者：施施/核稿：戴雅真）1110705