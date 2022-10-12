峇里島爆炸案20週年 專家：恐攻風險仍在

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（中央社記者李宗憲台北12日電）印尼峇里島2002年爆炸案今年屆滿20週年，峇里島及澳洲都舉辦了紀念儀式，包括官員、罹難者家屬等人聚集，共同紀念這場印尼史上最嚴重的恐攻事件之一。

反恐學者巴納尼（Ade Banani）向中央社表示，雖然在峇里島爆炸案後，印尼當局積極反恐有所成效，但印尼的恐攻風險仍持續存在。

峇里島爆炸案發生在2002年的10月12日，峇里島庫塔區（Kuta）兩家海灘夜店當天深夜遭到自殺式炸彈襲擊，造成202人喪生，其中有88名澳洲人，38名印尼人，以及包括1名台灣人在內等其他國籍的遊客，這是印尼歷史死亡人數最多的恐怖襲擊。

峇里島今天舉行了多場紀念儀式，其一地點是爆炸案發生地，主辦方準備了20隻鳥，象徵性放飛以紀念罹難者。 在爆炸案中失去丈夫的尼魯爾（Ni Luh Erniati）向路透社說：「紀念儀式對我們而言是為了記住及提醒大家這裡曾發生過恐怖襲擊，我們不希望它再重演。」

澳洲當局今天也舉行紀念儀式，並在雪梨的海灘上放飛了88隻白鴿，以象徵當年遇難的88名澳洲人。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）出席紀念儀式，並譴責策劃恐攻的嫌犯。他指出，該爆炸案造成澳洲人的死亡人數，超越了任何類似的事件。

艾班尼斯表示，峇里島爆炸案也激發了人性美好的一面，許多人不顧自身安全，在現場幫助朋友或陌生人。他說：「那晚，恐怖分子無法達到他們的目的。」

峇里島爆炸案與東南亞極端暴力組織「回教祈禱團」（Jemaah Islamiyah）有關，20年後的今天，許多爆炸案的倖存者仍餘悸猶存。

今年55歲的倖存者戴瓦（I Dewa Ketut Rudita Widia Putra）指出，當炸彈爆炸時，他因塞車而被困在庫塔市的車陣中，在爬出冒煙的汽車後，他被送往醫院，燒傷面積達到身體的1/3。

戴瓦向路透社說：「直到今天，當我開車出去遇到交通堵塞時，我仍然感到創傷和恐懼。即使我知道到我不在庫塔區，我也會因恐懼而發抖出汗，感到害怕。」

峇里島爆炸案發生後，印尼當局成立了反恐部隊，削弱了「回教祈禱團」，並逮補及處死了數十名激進分子。該爆炸案後，印尼仍發生數起恐怖攻擊事件。像是2005年「回教祈禱團」再度策劃峇里島恐怖攻擊，造成22人死亡、129人受傷。

近年，印尼仍零星發生恐攻事件，2017年印尼首都雅加達市中心連環爆造成8人死亡，2018年第2大城泗水有教堂遭炸彈客攻擊事件，造成8人死亡，數人受傷。2021年3月，南蘇拉威西省首府錫江巿一間天主教堂外遭恐怖攻擊，2名炸彈客身亡。

印尼大學警察學暨恐怖主義研究中心的巴納尼（Ade Banani）向中央社指出，印尼總統佐科威（Joko Widodo）2021年頒布的防控導致恐怖主義暴力行為的極端主義的總統條例（RAN PE）對於打擊恐怖組織有很大幫助，不過印尼恐攻風險仍在。

她指出，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情可能排擠其他計畫的預算，因此反恐經費必須獲得更廣大的財政支持。她引用過去曾發表的學刊稱，政府通常傾向於大規模的（反恐）計畫或會議，但建議應該也要針對小型的社區制定反恐計畫或舉行研討會，並由地方人士領導。

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針對印尼再發生恐攻的機會是否仍高，巴納尼提醒，去年獲釋、涉入峇里島爆炸案的「回教祈禱團」的精神領袖巴席爾（Abu Bakar Bashir）仍有極大影響力，因此「必須特別小心」。她向中央社說：「巴席爾的角色很重要，他對他的追隨者仍有很大的影響且受到高度尊重。」並稱「回教祈禱團」宛如「沉睡中的癌細胞，必須小心」。

巴席爾上個月接受日本「共同社」訪問時表示，他仍認為，印尼實施伊斯蘭法，發誓要努力落實。（編輯：黃自強）1111012