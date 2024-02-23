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歐盟將在法蘭克福設反洗錢局 監管特定金融機構

2024/2/23 06:11
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（中央社記者田習如布魯塞爾22日專電）德國金融城市法蘭克福今天從9個競爭者中出線，成歐盟新機構「反洗錢局」所在地。2025年該局將選出直接受其監管的金融機構，2026年開始監管。這也是歐洲議會首次與歐盟部長理事會共同決定新機構地點。

歐盟部長理事會（Council of the European Union）和歐洲議會（European Parliament）今天晚間舉行共同記者會，宣布選出法蘭克福為歐盟新設「反洗錢局」（Anti-Money Laundering Authority，AMLA）總部。

競爭這個總部的歐盟城市還包括法國巴黎、義大利羅馬、奧地利維也納、立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）、拉脫維亞首都里加（Riga）、愛爾蘭的都柏林、西班牙的馬德里、比利時的布魯塞爾等。

反洗錢局可望進駐數百名人員，加上歐盟行政權力和資源投入，可促進所在地城市的經濟和政治地位，因此各城市搶破頭，立陶宛等小國也訴求打破歐盟機構集中在西歐的現象。

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歐洲議會與部長理事會在1月30日舉行了9個候選城市的公聽會，這是歐盟新設機構首度納入此項程序，也是歐洲議會首度直接參與選定新機構所在地，改變過去只由部長理事會決定的模式。未來歐盟新機構將一體適用。

未來反洗錢局將直接監管「被選定義務實體」（selected obliged entities，SEOs），這些金融機構被歸類為反洗錢和反恐怖主義風險程度最高的對象。第一批歐盟直接監管對象將在2025年選出，2026年實行，每3年重新檢視。其餘金融機構則將由各會員國本身的反洗錢機制管理。（編輯：楊昭彥）1130223

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