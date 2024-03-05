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首頁 / 國際

歐盟減塑 咖啡館餐廳2030年起禁用一次性塑料包材

2024/3/5 15:55（3/5 16:29 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社布魯塞爾4日綜合外電報導）官員表示，歐洲聯盟談判代表們今天就2030年起咖啡館和餐廳禁止使用一次性塑料達成協議，盼根據新法規達成區內包裝廢棄物減量。

法新社報導，歐盟27個國家和議員就草案文本達成協議，定下區內包裝廢棄物於2030年比2018年時減量5%，目標2035年、2040年前分別進一步減量達10%、15%。

該草案是歐盟「綠色新政」（Green Deal）下的環保目標重要一部分。綠色新政是幫助歐盟實現氣候目標的一系列法律。

歐盟輪值主席國比利時政府在社群平台X上表示：「這項法規以減少包裝造成的廢棄物為目標，以提升永續性，同時確保最高的廢棄物管理標準。」

速食業鉅子和造紙業大力遊說，餐飲業塑料使用一直是激烈談判的核心。造紙業者強調，紙板包裝來自永經營的森林而且可反覆利用，比塑膠更環保。

從2030年起，一次性塑料包裝禁令也將適用於未加工的新鮮水果和蔬菜、調味粉包和糖包等單次用量產品，以及盥洗用品小包裝和機場的行李箱包膜服務。

歐洲議會表示，提供飲料和外帶食品的場所還必須「竭盡全力」於2030年前讓10%自家產品採用可重複使用包裝，並應讓消費者有自備容器的選項。

上述協議將於成員國及其議會正式批准後成為法律。（譯者：屈享平/核稿：何宏儒）1130305

#歐洲聯盟
#減塑
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