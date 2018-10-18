嘉義男子傳遭高壓電擊 消防分隊長救護也被電

嘉義縣布袋鎮18日發生一名男子疑遭高壓電電擊後失去生命跡象，到場救護的消防分隊長準備拉起男子時疑似也觸電，所幸意識清楚，兩人一併送醫治療。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 107年10月18日

（中央社記者黃國芳嘉義縣18日電）嘉義縣布袋鎮今天發生陳姓男子疑遭高壓電電擊，呈到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，而救護的消防分隊長也遭觸電情況，所幸意識清楚，一併送醫治療；遭電擊原因待釐清。

嘉義縣消防局於傍晚5時48分接獲民眾報案，指布袋鎮江山里有民眾遭高壓電擊傷事件，布袋消防分隊救護人員趕到現場，發現傷者是一輛大型飼料車司機陳姓男子，陳男疑似準備卸下飼料桿時，不慎碰觸高壓電線遭電擊。

嘉義縣消防局第一大隊副大隊長溫璟璦表示，現場遭電擊傷的陳男，已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即送醫，但急救無效。

溫璟璦說，布袋消防分隊分隊長李冠群到場救護，準備拉起傷者陳男時，疑似遭觸電情況，整個人向後彈倒地，隨即由另一名救護人員攙扶到救護車，所幸意識清楚，還能言語表達，隨後送醫治療。（編輯：方沛清）1071018